Tromsö - Hradec Králové 0:1. Senzační výsledek trefil Van Buren! Zadražil chytil penaltu
PŘÍMO Z NORSKA | Šest duelů v pohárech české týmy norské protivníky nezdolaly. Zadařilo se ve střetu, kdy se to vskutku nečekalo. Hradec Králové zvítězil v prvním utkání 2. předkola Evropské ligy v Tromsö 1:0, odveta však bude značně nejistá.
Ano, Mick van Buren je bojovník, pracant, hráč s pověstí týmového, ale v lize dal za devět sezon sedmatřicet gólů - většinou spíše vydřených. Ale co předvedl v 85. minutě zápasu 2. předkola Evropské ligy v Tromsö?
Lahůdku, parádu, akci do sestřihů. Navedl si míč z levé strany, jednou naznačil, balon posunul, podruhé, potřetí, až byl sám před gólmanem a kouli poslal tvrdě pod břevno. „Viděl jsem tam prostor. Hezký sólo, myslím. Udělal jsem fake, fake střelba, oni se trochu nedohodli,“ vykládal Nizozemec skoro perfektní češtinou. „Udělal to jako Messi. Já od něj věci jako od Lionela čekám,“ smál se brankář Adam Zadražil.
Hradec Králové, rozhodně outsider souboje, tak zmrazil město přezdívané Paříž severu, v sestavě jehož týmu se objevil také stoper Tobias Guddal, potenciální posila Sparty.
„Votroci“ ovládli duel, v němž pečlivě bránili, sledovali technicky i kombinačně nadaného soupeře, který je navíc zvyklý na svou specifickou umělou trávu.
„Co udělal Mick, byla nádhera,“ lebedil si trenér David Horejš. „Vytvořilo nám to dobrou pozici pro odvetu, výsledek znamená hodně. Ale víme, že to ještě nebude jednoduché,“ připomněl nespornou kvalitu Norů.
Vedle Van Burena černobílí vzývají ještě jednoho hrdinu - brankáře Adama Zadražila, který chytal jistě, přežil nejeden závar, stahoval centry, navíc zvládl zásadní moment po sedmi minutách druhého poločasu. Nejprve ostře vlétl do souboje s útočníkem, pěstí sice zasáhl míč, ale trefil rovněž soka. Balon propadl, domácí se dostali do obří šance, střelu Troye Nyhammera z malého vápna však vyrazil stoper Filip Čihák, borec, který patří k nejlepším „blokařům“ v české lize.
Pomohlo to na chvíli, sudí Snir Levy z Izraele, jenže jinak pouštěl poměrně ostrou hru, se vrátil k Zadražilově zákroku: žlutá karta, penalta, protesty kapitána Vladimíra Daridy byly logicky bezpředmětné. Jenže Zadražil ihned ukázal, proč o něj stojí Slavia, proč poslední dva roky patří mezi naprostou brankářskou elitu české soutěže.
„Byl to zlomový moment,“ měl jasno Horejš. Dvacetiletý zázrak Jens Hjertö-Dahl navíc zahrál pokutový kop laxně a hradecký motokrosař, rybář i myslivec míč lapil.
„Samozřejmě jsme řešili exekutory penalt, jenže oni jich moc nekopali. Statisticky jich je v jejich lize hrozně málo. Každý kopal, myslím, jednu, takže se z toho dá těžko číst. Koukal se na mě, snažil jsem se čekat do poslední chvíle, až pak se hnout. Vyšlo to,“ řekl brankář.
Hradec zachránil, jinak bylo Tromsö herně jasně lepší. „V prvním poločase jednoznačně,“ uznal trenér. Hosté ukázali dobrou obranu, ofenziva při ní musela pomáhat. Příliš nezahrály posily. Horejš podle očekávání postavil do základu Toma Slončíka i Tomáše Wisenera, ani jeden však rozhodně nezářil. První „zazdil“ dvě nadějné akce, jednou pálil z dobré pozice k rohovému praporku, podruhé volil pomalé řešení místo rychlého zakončení.
Wiesner sice plnil defenzivní úkoly, často se stejně jako Daniel Horák stahoval až do obrany a „votroci“ hráli ve formaci 5-4-1. Nepřinesl mužstvu však nadstavbu, což se bude od protřelého záložníka s šesti sezonami v kádru Sparty a dvěma tituly čekat. Novic z amerického Houstonu však kazil především centry, jeden z prvků, v nichž by měl bezpochyby vynikat. Nakonec to ale nevadilo.
Odveta v Malšovicích se koná ve čtvrtek. Úspěšnější z dvojice se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z duelu Besiktas – Midtjylland. Poražený tým se přesune do kvalifikace Konferenční ligy, kde narazí na jednoho z dvojice Alaškert – CFR Kluž.