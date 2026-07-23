Zadražil o sólu Van Burena: Je jako Messi, čekám to od něj! Jak chytil Norům penaltu?
PŘÍMO Z NORSKA | Čeká se to, ne že ne. Adam Zadražil zase (pokolikáté už) zachránil Hradec Králové. V Tromsö v prvním duelu 2. předkola lapil penaltu za stavu 0:0, černobílí pak rozhodli o výhře 1:0 epesní akcí Micka Van Burena. Paříž severu, jak se malebnému městečku za polárním kruhem přezdívá, tohle fakt nečekala…
A vy jste čekal parádu od Micka van Burena?
„Když jsem viděl na půlce, jak si to prohodil jesličkami a utíkal sám na bránu, říkám si: Tak Míco, ukaž, co je v tobě. A on to ukázal. Trošku mi připomněl Lionela Messiho, který si to takhle navádí z druhé strany a pak to uklidí na zadní tyč. Takže podobná situace.“
Nic proti Mickovi, ale u Messiho jsme na to zvyklí.
„Já to vyloženě čekám i od Micka.“ (směje se)
Druhý klíčový moment jste měl na starost vy. Co se stalo před penaltou?
„Byl tam balon ze strany, měl jsem naskenováno, že jejich útočník s číslem 22 zabíhá do kapsy. Chtěl jsem klukům pomoct, protože hlavičkoval z prostředka brány, což už by pro mě byla těžká pozice. Tak jsem zkusil sebrat centr, ale bylo to na dlouhou ruku, tak jsem mu trošku dal ťafku na spánek.“
Takže jasná penalta?
„Ano byla, ale jsem rád, že jsem to odčinil a povedlo se mi tu penaltu chytit.“
Měl jste střelce Dahla nastudovaného?
„Samozřejmě jsme řešili exekutory penalt, jenže oni jich moc nekopali. Statisticky jich je v jejich lize hrozně málo. Každý kopal, myslím, jednu, takže se z toho dá těžko číst. Koukal se na mě, snažil jsem se čekat do poslední chvíle, až pak se hnout. Vyšlo to.“
Penaltu jste zvládl. Jaké potíže vám dělala zvláštní umělá tráva?
„Je hodně jiná, než máme u nás. Už na tréninku před zápasem, jsme se s tím poměrně těžko sžívali, protože balon potom zvláštně plave. Je to vysoké, ne uležené, trochu to ujíždí do strany. Hned první balon jsem chtěl odkopnout a najednou jsem ho měl půl metru od sebe, tak jsem to kopnul někam do diváků.“