Norský stoper pro Spartu: proti Hradci ukázal kvalitu, ale rozehrávač potřebuje zesílit
Čněl nejen dvěma metry (a dvěma centimetry k tomu). Demonstroval také kvalitu, která může pomoci Spartě v boji o titul. Stoper Tobias Guddal, posila blížící se na Letnou, se postavil v dresu Tromsö v předkole Evropské ligy Hradci Králové a Ondřeji Mihálikovi. Předvedl umění rozehrávače, jež Brian Priske preferuje. Na druhou stranu ukázal, že ještě není ve všech směrech „dopečený“.
Dovedete si představit stoperskou dvojici Tobias Guddal, Jaroslav Zelený? „Kličkovali by ve vlastním vápně,“ smál se David Horejš, trenér Hradce. Měl dobrou náladu, Votroci - fakt - nečekaně Tromsö převalili na jeho umělce.
Proto mohl šprýmovat i dál. Když dostal dotaz, zda by Sparta Guddala doporučil, bleskově spustil. „Ještě večer zavolám Tomáši Sivokovi, aby to hned dotáhli,“ připomněl, že pravou rukou sportovního ředitele Tomáše Rosického je jeho velký kamarád. „Pomůže to nám,“ měl na mysli čtvrteční odvetu. „Velká kvalita, skvělý hráč,“ dodal.
Ano, Guddal to ukázal i ve čtvrtek večer v Rommsa Areně. S míčem byl dominantní, klidně ho zasekl napadajícímu Ondřeji Mihálikovi, v pohodě se s ním otočil. Zejména však zaujal schopností pomoci výstavbě, jak se moderně říká. Zapsal 37 přihrávek směrem vpřed, při tom měl úspěšnost více než sedmdesát procent.
„Má klid, je nadstandardní. Hodně k tomu přispívá hra Tromsö, mají to na tom založené. A také umělka, neodskočí jim to,“ popisoval Mihálik. „Prostřeloval to mezi řadami, na rychlém povrchu to šlo,“ přidal se Horejš.
Další kladné atributy jsou jasné: výška 202 centimetrů, slušná rychlost. „Na svou postavu je na tom výborně pohybově i koordinačně,“ všiml si trenér.
Plusem je rovněž sebevědomí. V prvním poločase vyvezl Nor balon mezi hradeckými útočník, dostal se do další vlny, ale v tu chvíli pokazil nepříliš složitou nahrávku. Ihned se tedy vrátil a hradecký kontr pomohl zpacifikovat. Na jeho dalším výkonu nebyl problém znát, důvěru ve své schopnosti neztratil. „Je tak vychovaný,“ podotkl Horejš.
Potenciální varování pro Spartu však najdeme, i když podle informací Sportu jsou si ho na Strahově vědomi. Guddal ještě není komplexně připravený fyzicky, potřebuje zesílit. Je to spíš takový pavouk, se slávistou Tomášem Chorým by mohl narazit.
„V soubojích fakt není odstřelený, a to já nejsem silový útočník,“ všiml si Mihálik. Opravdu, hradecký střelec si především v první části zápasu věděl rady, střety dokázal uhrát. „Bylo důležité, abych byl v dobrém postavení, jít do soubojů ve správném momentu, pak jsem je vyhrával,“ vykládal. „Silová příprava se dá dohnat. Ale práce s míčem už těžko,“ naznačil cestu, kterou Sparta půjde.
Uvidí se, zda to bude už v nejbližších dnech či až po odvetě 2. předkola Evropské ligy.
Guddal proti Hradci
Minuty: 95
Góly: 0
Asistence: 0
xG: 0
Střely/na bránu: 0
Přihrávky/úspěšné: 117/104 (89 %)
Přihrávky do horní třetiny/úspěšné: 10/6 (60 %)
Přihrávky vpřed/úspěšné: 37/27 (73 %)
Dlouhé pasy/úspěšné: 8/3 (38 %)
Souboje/úspěšné: 22/14 (64 %)
Hlavičkové souboje/úspěšné: 9/5 (56 %)
Defenzivní souboje/úspěšné: 7/5 (71 %)
Zachycené míče: 5,89
Zdroj: Wyscout