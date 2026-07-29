Hradec Králové – Tromsö v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Hradec Králové čeká domácí odveta 2. předkola Evropské ligy proti Tromsø.
- V prvním duelu Východočeši zvítězili 1:0.
- Zápas začíná ve čtvrtek 30. července v 19:00. Kde sledovat Hradec vs. Tromsø živě?
Vše o utkání Hradec Králové vs. Tromsø
Datum a čas: čtvrtek 30. července, 19:00
Místo konání: FINEP Aréna (Hradec Králové)
2. předkolo: Evropské ligy 2026/27
Rozhodčí: Nikola Dabanović (Černá Hora)
TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Hradec Králové vs. Tromsø živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Hradce v odvetě 2. předkola Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.
Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Tromsø je naplánován na čtvrtek 30. července v 19:00.
Hradec v evropských pohárech 2026/27
Východočechy čeká 2. předkolo Evropské ligy. Do něj se posunuli po výborné minulé sezoně, kdy Hradec Králové skončil na 4. místě.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec v 2. předkole téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který zabojuje ve 2. předkole Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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8. zápas:
|Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy
1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00
Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00