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Hradec Králové – Tromsö v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Tom Slončík v utkání proti Tromsö
Tom Slončík v utkání proti TromsöZdroj: Profimedia.cz
Adam Vlkanova v předkole Evropské ligy proti Tromsö
František Čech odehrává míč
Mick van Buren slaví branku do sítě Tromsö
Mick van Buren trefil hradeckou výhru v Norsku
Hradec přijeli podpořit fanoušci v solidním počtu
Trenér David Horejš na startu přípravy Hradce Králové před novou sezonou
Majitel fotbalového Hradce Králové Ondřej Tomek
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Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Hradec Králové čeká domácí odveta 2. předkola Evropské ligy proti Tromsø.
  • V prvním duelu Východočeši zvítězili 1:0.
  • Zápas začíná ve čtvrtek 30. července v 19:00. Kde sledovat Hradec vs. Tromsø živě?

Vše o utkání Hradec Králové vs. Tromsø

Datum a čas: čtvrtek 30. července, 19:00

Místo konání: FINEP Aréna (Hradec Králové)

2. předkolo: Evropské ligy 2026/27

Rozhodčí: Nikola Dabanović (Černá Hora)

TV přenos: TV Tipsport, Chance, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Hradec Králové vs. Tromsø živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Hradce v odvetě 2. předkola Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na TV Tipsport. Nová platforma sázkové kanceláře umožňuje sledování určitých fotbalových přenosů zcela zdarma a je optimalizovaná pro telefony i televize s internetovým prohlížečem.

Další možností je stream sázkové kanceláře Chance, podmínkou je být zaregistrován a mít pozitivní zůstatek na účtu.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Tromsø je naplánován na čtvrtek 30. července v 19:00.

Hradec v evropských pohárech 2026/27

Východočechy čeká 2. předkolo Evropské ligy. Do něj se posunuli po výborné minulé sezoně, kdy Hradec Králové skončil na 4. místě.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27

1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec v 2. předkole téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který zabojuje ve 2. předkole Konferenční ligy.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha ve 3. předkole Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00

Viktoria Plzeň v play off Evropské ligy

1. zápas:

2. zápas:

Hradec Králové ve 2. předkole Evropské ligy

1. zápas: Tromsø – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsø, 30. 7., 19:00

Jablonec ve 2. předkole Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin, 30. 7., 18:00

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