Hradec před Tromsö: Big boss je zpět, jenže chybí zvučná posila. Problém, přiznal Horejš
Dobré i špatné zvěsti si mohou přečíst fanoušci udatných Votroků, kteří minulý týden šokovali favorita ve 2. předkole Evropské ligy. Hradec Králové vyhrál v Tromsö, byť úpěl pod tlakem, 1:0 a ve čtvrteční večerní výhni by rád potvrdil vskutku nečekaný postup do další fáze. Jenže chybět bude hráč základní sestavy, zkušený borec. Na druhou stranu se vrací velký šéf.
Bek či wingbek je tak trochu zakleté hradecké téma. Ano, na jaře ho vyřešil Martin Suchomel a v létě v tom měl pokračovat Tomáš Wiesner, protřelý borec s titulovými zkušenostmi i starty v Lize mistrů.
V klíčové části sezony, kdy černobílí hrají o další posun v předkolech Evropské ligy, se však černá můra vrací. Wiesner má problémy s kolenem. I když odkopal první dvě utkání s Tromsö i Pardubicemi, současně je na marodce. Koleno, které ho v minulosti na skoro rok vyřadilo z programu, zase zlobí.
„Je to problém,“ přiznal trenér David Horejš. Volba místo exsparťana je jasná. Nastoupí univerzál Jakub Kučera, usilovný muž, který zastane snad čtyři posty v sestavě. Navíc dodá bojovnost, zaujetí, schopnost dát gól.
Největší zápas v životě, řekl Horejš
Na druhou stranu se na lavici objeví nečekaná posila. Tomáš Petrášek měl problémy se svalem nad achilovkou, zdálo se, že bude scházet měsíc, jenže měl by být zpět. „Aspoň na část zápasu,“ trochu se pomodlil trenér. Samozřejmě, velký šéf je využitelný v rozličných situacích. Pokud bude Hradec prohrávat, může dorazit na hrot jako zbraň hromadného ničení. V soubojích jsou jeho dva metry lehce využitelné. V opačném případě pomůže defenzivě, které tradičně šéfuje a v níž na jaře zahrál perfektní party.
Něco takového bude potřeba, protože…
„Bude to můj největší zápas v životě,“ přiznal Horejš. „Bavili jsme se o tom, ale nechceme si připouštět tlak. Je to odměna za práci, kterou jsme odvedli. Chceme ukázat, kam se Hradec posunul,“ vzkázal. I když půjde o sváteční střet, oblek nenatáhne. „Mám svoji mikinu,“ připomněl. No, vedro mu bude i v ní, teploměr má atakovat 35 stupňů.
Votroci v těchto podmínkách potřebují obrousit kvalitu soupeře, který měl v prvním utkání přes prohru jasnou převahu. Pokud Hradec neudrží míč, půjde o čekání na smrt. „Mají skvěle připravené mužstvo, výbornou strukturu. My jsme měli líp pracovat do ofenzivy, abychom byli v zápase,“ řekl kapitán Vladimír Darida. „Nechceme bránit výsledek 1:0. Když něco začnete chránit, máte obavy, a to my nechceme,“ doplnil Horejš.
Zápas začíná ve Finep areně ve čtvrtek v 19 hodin.