Hradec - Tromsö 3:1. Euforie pod lízátky! Votroci jdou do třetího předkola Evropské ligy
Fotbalisté Hradce Králové domácím vítězstvím nad Tromsö (3:1) stvrdili nečekaný postup do 3. předkola Evropské ligy. Ve 25. minutě sice poslal hosty do vedení Heine Larsen, následná odpověď „Votroků“ na sebe ale nenechala dlouho čekat, po pěti minutách vyrovnal Mick van Buren. Výhru v úvodu druhého poločasu potvrdili svými trefami Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Hradec tak v součtu porazil norského soupeře 4:1 a v další fázi vyzve Besiktas Istanbul.
Svěřenci trenéra Davida Horejše prohrávali po gólu Heineho Larsena, ještě v první půli vyrovnal Mick van Buren, jenž rozhodl úvodní vzájemný duel. Ve druhé půli se krátce po sobě prosadili Tom Slončík a Ondřej Mihálik. Všechny trefy domácích padly hlavou.
Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezony 1995/96, vyhráli i třetí soutěžní utkání v ročníku. Dnešním postupem se přiblížili podzimní ligové fázi Evropské či Konferenční ligy, jelikož se určitě představí i v závěrečném 4. předkole jedné z těchto soutěží. Dvojzápas s Besiktasem rozehrají za týden v Malšovické aréně.
Zatímco Hradec načal v neděli ligovou sezonu výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi, Tromsö nehrálo. Hosté skórovali z první vážné akce v 25. minutě. Innvaer si naběhl do vápna, brankář Zadražil na jeho centr nedosáhl a Heine Larsen smazal ztrátu z prvního zápasu.
Odpověď na soupeřovu trefu trvala domácím něco málo přes čtyři minuty. Kučera posadil míč na hlavu Van Burena a nizozemský útočník ho nasměroval k tyči. Třiatřicetiletý hráč skóroval i ve třetím soutěžním utkání v sezoně.
Dvě a půl minuty po přestávce hradečtí fotbalisté dokonali obrat. Van Buren tentokrát odcentroval a Slončík se hlavou nemýlil. O chvíli později Van Buren opět hledal před brankou spoluhráče, jenže Mihálik na balon těsně nedosáhl. Náladu si spravil o chvíli později, protože si naskočil na Horákův centr a hlavou skóroval. Obě trefy Hradce ve druhé půli dělilo necelých šest minut.
Další Mihálikův zásah neplatil kvůli ofsajdu, na druhé straně střídající Braut zamířil do tyče. „Votroci“ potvrdili před vyprodanou Malšovickou arénou, kam přišlo 9300 diváků, vynikající domácí formu. Před vlastními fanoušky po 90 minutách prohráli jediný z posledních 15 soutěžních duelů a sedmkrát po sobě tam zvítězili. České mužstvo zdolalo doma v pohárech norský tým po čtyřech zápasech.