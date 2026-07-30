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ONLINE: Hradec - Tromsö 3:1. Votroci ve druhém poločase otáčí a mají nakročeno k postupu

Gólová radost fotbalistů Hradce Králové
Gólová radost fotbalistů Hradce KrálovéZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Gólová radost fotbalistů Hradce Králové
Na 2:1 proti Tromsö otočil Tom Slončík
Radost fotbalistů Hradce Králové
Skóre proti Hradci otevřel Heine Larsen
Skóre proti Hradci otevřel Heine Larsen
Odveta mezi Hradcem Králové a Tromsö ve druhém předkole Evropské ligy
Odveta mezi Hradcem Králové a Tromsö ve druhém předkole Evropské ligy
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ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety 2. předkola proti Tromsö půjdou po výhře 1:0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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„Votroci“ minulý čtvrtek především zásluhou brankáře Adama Zadražila, který chytil penaltu, a jediného střelce Micka van Burena přivezli z města za polárním kruhem překvapivé vítězství. V neděli pak vstoupili do ligového ročníku domácí výhrou 2:1 nad východočeským rivalem Pardubicemi.

Vítěz souboje se ve 3. předkole Evropské ligy utká s lepším z dvojice Besiktas Istanbul - Midtjylland, poražený v kvalifikaci Konferenční ligy narazí na Alaškert, nebo CFR Kluž.

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