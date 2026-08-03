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Hradec Králové – Besiktas v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Tom Slončík na začátku druhého poločasu otočil utkání s Tromsö na 2:1
Tom Slončík na začátku druhého poločasu otočil utkání s Tromsö na 2:1Zdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí duel 3. předkola Evropské ligy proti Beşiktaşi Istanbul.
  • Utkání začíná ve čtvrtek 6. srpna v 19:00.
  • Kde sledovat Hradce Králové vs. Beşiktaş Istanbul živě?

Vše o utkání Hradec Králové vs. Beşiktaş Istanbul

Datum a čas: čtvrtek 6. srpna, 19:00

Místo konání: FINEP Aréna (Hradec Králové)

3. předkolo: Evropské ligy 2026/27

TV přenos: Nova Sport 5, Oneplay, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Hradec Králové vs. Besiktas živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Hradce ve 3. předkole Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Beşiktaş Istanbul je naplánován na čtvrtek 6. srpna v 19:00.

Hradec v evropských pohárech 2026/27

Východočechy čeká 3. předkolo Evropské ligy. Po výborném výkonu postoupili přes Tromsö a nyní je čeká slavný Besiktas Istanbul.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsø 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec postoupil do 3. předkola téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který se probojoval do 3. předkola Konferenční ligy.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8, 18:00

4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8, 18:30

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