Hradec Králové – Besiktas v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Fotbalisty Hradce Králové čeká domácí duel 3. předkola Evropské ligy proti Beşiktaşi Istanbul.
- Utkání začíná ve čtvrtek 6. srpna v 19:00.
- Kde sledovat Hradce Králové vs. Beşiktaş Istanbul živě?
Vše o utkání Hradec Králové vs. Beşiktaş Istanbul
Datum a čas: čtvrtek 6. srpna, 19:00
Místo konání: FINEP Aréna (Hradec Králové)
3. předkolo: Evropské ligy 2026/27
TV přenos: Nova Sport 5, Oneplay, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Hradec Králové vs. Besiktas živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Hradce ve 3. předkole Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Hradec Králové vs. Beşiktaş Istanbul je naplánován na čtvrtek 6. srpna v 19:00.
Hradec v evropských pohárech 2026/27
Východočechy čeká 3. předkolo Evropské ligy. Po výborném výkonu postoupili přes Tromsö a nyní je čeká slavný Besiktas Istanbul.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsø 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a další čtyři české kluby zasáhnou do kvalifikace o evropské poháry. Sparta odstartuje ve 3. předkole milionářské soutěže, Viktorii Plzeň uvidíme v play-off Evropské ligy a Hradec postoupil do 3. předkola téže soutěže. Posledním zástupcem je Jablonec, který se probojoval do 3. předkola Konferenční ligy.
České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
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6. zápas:
7. zápas:
8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon, 4. 8., 19:00
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta, 11. 8., 19:00
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas:
2. zápas:
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas, 6. 8., 19:00
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové, 13. 8., 19:00
Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS, 6. 8, 18:00
4. zápas: RFS – Jablonec, 13. 8, 18:30