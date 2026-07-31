Horejš v hradecké euforii: Guddal? Naši stopeři byli lepší. Kam běžel po gólu?
Když vstřelil Ondřej Mihálik čtvrtý gól, rozběhl se šíleným tempem podél hřiště. Snad si vzpomněl na doby, kdy jako ligový stoper naháněl útočníky. David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové, byl v totální euforii, stejně jako našlapaný Malšák, i když branka nakonec neplatila. Na postupu Votroků přes Tromsö to nemělo vliv, černobílí jsou po výhrách 1:0 v Norsku a 3:1 doma ve třetím předkole Evropské ligy, kde se poměří s bohatým Besiktasem.
Kam jste běžel?
„Ani nevím, měl jsem radost. V tu chvíli jsem si řekl, že už to nepustíme.“
A teď přijede do Hradce Besiktas, který málem koupil Mohameda Salaha, jednu z největších světových hvězd.
„Stačí ti, co tam už jsou, ne? Koupili Trossarda, který vyhrál titul s Arsenalem. Bude to odměna pro nás všechny, zasloužíme si to.“
Představoval jste si evropské poháry, když jste do Hradce přišel v zimě 2024?
„Byli jsme tři body od sestupu, třeba při poháru na Motorletu jsme vyhráli až gólem v nastavení. Teď jsme přehráli Tromsö, přijede Besiktas. Já nám ale věřil, šli jsme do zápasu s tím, že je to privilegium. Spousta generací tuhle možnost neměla. Viděl jsem od kluků obrovskou odvahu a chuť.“
Mluvil jste o největším zápasu kariéry. Splnila se představa?
„Když jsme vedli 3:1 a viděl jsem stát celý stadion, uvědomil jsem si, že je to tak.“
Nabitý program? Jasně, že mám strach
Na začátku to však nejlépe nevypadalo, že?
„Tromsö má obrovskou kvalitu, což jsme věděli. Byli jsme nervózní, vyhazovali míče, soupeř šel zaslouženě do vedení. Vyrovnávací gól nás ale vrátil do zápasu a začali jsme hrát to, co jsme chtěli. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, musím před kluky smeknout.. Byl to výkon hodný silného a kvalitního týmu.“
V čem jsou Norové výjimeční?
„Museli jsme podat týmový výkon. Tromsö je skvělé na míči, dobře rotuje a věděli jsme, že je nutné odevzdat maximum dopředu i dozadu.“
Na konci jste střídal dokonce i kapitána Vladimíra Daridu, jinak železného muže. Nemáte obavy, jak mužstvo zvládne našlapaný program? V neděli jedete na Bohemku, ve čtvrtek Besiktas.
„Jasně, že mám strach. Na Vláďovi jsme viděli, že už šlapal vodu, ale střídání jsme se nebáli. Únava poroste, na druhou stranu se lépe regeneruje po výhrách. Každopádně musíme zapracovat na posílení kádru.“
Ano, další potíží je ztráta Tomáše Wiesnera.
„Všechno zlé je k něčemu dobré, Kuba Kučera na pravé straně zahrál skvěle, Mickovi nahrál na gól. Tomáš půjde s velkou pravděpodobností na artroskopii, uvidíme, jak dlouho bude chybět.“
Aby vám ještě někdo nesebral jiné hráče. Nebojíte se třeba o Filipa Čiháka?
„Nemůžeme nikoho prodávat! Jsem rád, jak se kluci posunuli. Sparta kupuje norského stopera Guddala, je fakt dobrý, ale naši stopeři byli lepší.“