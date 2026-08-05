Do Hradce přijede největší jméno v historii: valí se „Váša“ a vlna. Policie v pohotovosti
Dostali klasickou kvótu, tedy pět stovek vstupenek do sektoru hostů. Ale myslíte, že jim to bude stačit? Hradec Králové očekává nájezd fanoušků slovutného klubu. Besiktas dorazil do Salonu republiky k prvnímu duelu 3. předkola Evropské ligy i s „Vášou“ tedy českým exreprezentantem Václavem Černým. Město i policie se dohadují, kolik fandů přijede nad rámec kvóty soupeři poskytnutých vstupenek.
Odmysleme Spartu se Slavií. Do Hradce přijede soupeř největšího jména v historii. Votroci se sice v Poháru mistrů evropských zemí poměřili v roce 1960 s Barcelonou, jenže duel se konal na pražském Strahově, kam se přišlo podívat 50 tisíc zvědavců.
Doma sice potkali ve stejném ročníku Panathinaikos Atény, ale Besiktas je zkrátka větší značka, která navíc nosí stejné barvy, tedy černobílé.
„Jde to pořád nahoru, bude to velký zápas,“ vyznal se kapitán Vladimír Darida. „Od té doby, co jsem přišel, to jde pořád výš a výš. Měli jsme Spartu, slavili 120. výročí, pak dvakrát Slavii, naposledy Tromsö,“ připomněl. Všechny tyto památné duely, co zmínil, dopadly stejně, Hradečtí je vyhráli.
„Postoupili jsme přes Tromsö a tím jsme si vybojovali takovýhle zápas. Je to výjimečné, ale my si to nejdeme užít, jdeme soutěžit, prostě to chceme zvládnout. Doufám, že si to užijou diváci na stadionu, ale my uděláme všechno pro to, abychom podali co nejlepší výkon,“ burcoval trenér David Horejš.
Pro něj bude duel maličko speciální i faktem, že jeden z jeho nejbližších přátel Tomáš Sivok v Besiktasi kopal. Na duel se přijede podívat, ostatně jako na odvetu s Tromsö, po níž si jako manažer sparťanského prvního týmu odvezl posilu v osobě stopera Tobiase Guddala.
Posila z Arsenalu ještě nenastoupí
Tentokrát Letenští nakupovat nebudou, zato budou sledovat v akci Václava Černého, českého internacionála, zvaného Váša. „Jeho pravá strana je obrovsky silná, má levou nohu, víme, co od něj čekat. Ale těch hráčů je spousta, můžeme vyjmenovat snad celou jedenáctku,“ usmál se Horejš.
Na druhou stranu nenastoupí posila z Arsenalu Leandro Trossard, mistr Anglie, účastník mistrovství světa. Belgičan ještě není připraven. „Je to velmi dobrý hráč, asi by na hřišti dokázal předvést něco extra navíc. Řeknu, že jsem rád, že v zápase nebude. Ale zároveň vím, že tam bude další kvalitní hráč, který ho nahradí. Besiktas má velmi silný tým,“ nelámal si hlavu hradecký lídr Darida.
Nakonec i jeho mužstvo bude oslabené. Pravý wingbek Tomáš Wiesner půjde na artroskopii s kolenem, útočný šikula Adam Vlkanova bere antibiotika a střední stoper Tomáš Petrášek má po nedělním duelu na Bohemians opět svalový problém. „Adam by odvetu mohl stihnout, Tomášové ne,“ přiznal Horejš.
Zápas každopádně stihnou turečtí fanoušci. Tradičně jim bylo přiděleno pět stovek vstupenek do jejich sektoru, plus se počítá přibližně s dvěma stovkami partnerů do VIP zóny (kapacita arény je 9300 lidí, bude vyprodáno). To jsou však samozřejmě čísla, která gigant z Istanbulu s obří podporou nemohou uspokojit. Hradecká policie proto čeká příjezd dalších příznivců, kteří budou shánět vstupenky.
Proto klub varuje překupníky. „V posledních dnech jsme zaznamenali případy, kdy byly vstupenky na čtvrteční utkání proti Besiktasi nabízeny k přeprodeji za několikanásobně vyšší cenu, než za jakou byly pořízeny v oficiálním prodeji. Takové jednání považujeme za neakceptovatelné a je v přímém rozporu s podmínkami prodeje vstupenek,“ uvedl FC HK na sociální síti X.