Hradec v pekle! Votroky čeká v Istanbulu ohlušující kotel i debut posily z Arsenalu
PŘÍMO Z ISTANBULU | Okolí stadionu zatím příliš rušné není. 24 hodin před výkopem velkého klání zavadíte o pár lidí. Dnes to bude ovšem jiné a Hradec Králové čeká pekelná atmosféra. Ve 3. předkole Evropské ligy nastoupí proti slavnému Besiktasi a musí stahovat ztrátu 0:1 z úvodního duelu. Turci navíc rekordně posilují a fanoušci se ve čtvrtek chystají na stadionu vítat dvě obrovské posily. Z největších světových klubů přicházejí Leandro Trossard a Dušan Vlahovič.
V Hradci jsou nadšení z nové velké arény a s novým majitelem se posunuli do vyšší třídy, když v létě podepsali Toma Slončíka a Matěje Valentu. Každý z nich měl stát odhadem 2 miliony eur.
A pak je tu Besiktas. Stále velmi moderní stadion pro 42 tisíc lidí a za jedno léto utratili „černí orli“ zhruba 67 milionů eur. Dvakrát navíc překonali svůj rekord za nejdražší posilu. Za Leandra Trossarda z Arsenalu, který má doma stále velmi čerstvou medaili pro vítěze Premier League, vysolili před měsícem 18 milionů eur.
V černo-bílém dresu se zatím Belgičan neukázal a na jeho postu naskakuje Václav Černý. Debut zvučné posily by ovšem měl přijít právě dnes proti Votrokům. „Na každém tréninku se zlepšuje a doufám, že dostane prostor. Mohl by odehrát tak 20–30 minut. Rozhodneme se podle vývoje utkání. Je to vynikající hráč, ale jeho fyzická kondice ještě není na požadované úrovni,“ poodkryl trenér Vincenzo Italiano.
Nově příchozí kouč dostal od vedení klubu velkou finanční podporu. Dva týdny před monstrózním příchodem Trossarda do Istanbulu zamířil také střední záložník Orkun Kökçü, za nějž poslali Turci do Benfiky hned 30 milionů eur.
Jen pár hodin před kláním s Hradcem se oficiálně dotáhl také příchod Dušana Vlahoviče, jemuž na konci sezony vypršela smlouva v Juventusu. Hodně slušná jména. „Ukazuje to, proti jak velkému klubu stojíme. Když slyšíme jména jako Trossard a Vlahovič, je to pro nás to největší vyznamenání a odměna,“ usmívá se trenér David Horejš.
A mimochodem, na začátku léta se řešil i možný příchod superstar z ještě vyšší dimenze, ale Mohamed Salah nakonec zamířil do konkurenčního Trabzonsporu.
Soupeř kvůli hluku musel střídat
Oproti Hradci Králové se zde pohybují v úplně jiném vesmíru. Stejně to vypadá, když vyjdete na tribunu mohutného stánku Tüpraş Stadyumu. I bez fanoušků vypadá velkolepě a s narvanými ochozy to bude ještě o něčem jiném. Turci jsou proslulí nenávistným prostředím, které dokáží připravit pro každého soupeře.
„Jsem hlavně rád, že si takové utkání můžeme zahrát. Všechno kolem je skvělé a na vysoké úrovni. Už příjezd na stadion je speciální, dýchne to na vás a všechno je krásně připravené. Víme, že jsme součástí velkého zápasu, a moc se na to těšíme,“ vyhlíží velký den kouč.
Přímo během hry to možná bude jiné. Stačí vzpomenout na známý příběh z roku 2017, kdy zde v zápase Ligy mistrů proti RB Lipsko hostující Timo Werner nejprve žádal o špunty do uší a nakonec kvůli příliš silnému hluku a závratím musel ve 32. minutě střídat. „Není možné připravit tým na takovou atmosféru. Byl tu ohlušující rámus,“ řekl tehdy po zápase trenér Ralph Hasenhüttl.
Tým Davida Horejše by až tak složité podmínky řešit neměl, ale i vzhledem k možnému představení Vlahoviče a debutu Trossarda – nových superstar Besiktase – se očekává plný dům.
„Věřím, že bude vyprodáno, a že bude úžasná atmosféra a velký hluk. My se od toho ale musíme odpoutat, hrát náš fotbal a soustředit se na sebe. Pro většinu hráčů to bude asi poprvé, co nastoupí před tak velkým publikem, což jim může naopak dodat víc energie,“ přeje si kapitán Vladimír Darida.
Zkušený záložník je přitom jeden z mála členů kádru, který přesně ví, jak vypadá turecký fotbal. Sám už se s ním potkal dvakrát. Jako mladý benjamínek proseděl celé utkání v Besiktasi na lavičce, později proti Fenerbahce nastoupil a dokonce skóroval. „Zanechalo to ve mně velké vzpomínky, ale dvakrát jsme nepostoupili. Doufám, že do třetice se to změní,“ věří v obrat.