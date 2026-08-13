Besiktas - Hradec Králové 1:0. Votroci senzaci nedokonali, v Evropské lize končí
Velký den pro celý Hradec před čtyřicetitisícovou kulisou nakonec nedopadl. Naděje ironicky zhasla po sólovém úniku českého fotbalisty. Jediným gólem rozhodl o výsledku 1:0 ve 3. předkole Evropské ligy pro Besiktas Václav Černý a dal razítko na postup tureckého klubu. Hradec Králové míří do závěrečného předkola Konferenční ligy. „Jsem hrdý na náš výkon. Besiktas byl ve dvojzápase lepší a postoupil zaslouženě,“ uznal trenér David Horejš.
Necelou hodinu před výkopem, když stadion vypadal ještě prakticky prázdný, vyběhli na trávník brankáři Hradce a ozval se mohutný pískot. Už jen pár tisícovek fanatiků v černo-bílých dresech byl pořádně slyšet.
Aréna se postupně plnila. „Hradec, Evropa!“ spustil sympaticky skromný kotel Votroků po nástupu všech hráčů na rozcvičku. Pískot domácích se znásobil. „Tohle v české lize prostě nezažijete. Fanoušci byli skvělí. Hráče jsme na to připravovali a vyrovnali se s tím skvěle,“ zmínil po zápase Horejš. „Každý fotbalista to hraje kvůli těmhle zápasům. Klobouk dolů před atmosférou, kterou domácí dokážou vytvořit,“ přikývl stoper Filip Čihák.
A pak nastoupili Černí orli. Kotel nejprve zatleskal všem a postupně si volal každého hráče jednoho po druhém. Václav Černý přišel na řadu jako pátý a stejně jako všichni kolegové ukázal „orlí drápy“ a třikrát zapumpoval pěstí.
Zhruba o hodinu později si užil mnohonásobně větší ovace. Ve 40. minutě se nadechoval Hradec, ale po zablokovaném centru se okamžitě spustila brejková akce domácích. Tři rychlé přihrávky a najednou pelášil z půlící čáry sám na branku Černý – nejrychlejší Čech na trávníku. Před brankářem zachoval klid, pohodovou placírkou obstřelil Zadražila a dal Besiktasi klid.
Do té doby přitom Hradec držel naději a prezentoval se sympaticky. Převahu sice měli většinu času domácí, ale Votroci bojovali, dobře se posouvali v bloku a hrozili z protiútoků. Jeden takový skončil slabou Slončíkovou střelou do brankářovy náruče, další slibnou pozici měl po rohu Čihák, ale zblízka přestřelil. „Měl jsem to proměnit, za vyrovnaného stavu by to bylo zajímavější,“ zpytoval svědomí obránce Hradce.
Ve druhém poločase mohl utkání ještě zdramatizovat van Buren, ale z otočky pálil mimo. Stejně dopadli v závěru Uhrinčať a Vlkanova.
Gól z brejku nás zlomil
Smazat nebo dokonce zvrátit dvougólové manko nebylo reálné. Už za stavu 0:0 byl Besiktas jasně dravější a nebezpečnější. Ilhan Fakili přestřelil ve výborné pozici už v první minutě, Zadražilovu špatnou rozehrávku mohl ve 26. minutě potrestat Kokcu, ale nejdražší hráč v historii klubu levačkou zakroutil balon jen do horní tyče.
Po změně stran pálili z nadějných pozic O Hjon-kjo a do další velké šance se dral také Černý, ale poslední dotyk si dal příliš dlouhý a vůbec nezakončil. Když za pár minut střídal a procházel pod domácím kotlem, ocenili fanoušci jediného střelce utkání mohutným potleskem a skandováním jeho jména.
Ještě výrazně větší aplaus si však zasloužil muž, jenž zaujal Černého pozici na pravém křídle. Z Arsenalu dorazil anglický mistr Leandro Trossard za 18 milionů eur a do zápasu vyběhl vůbec poprvé právě proti českému týmu. „Besiktas je velký klub, a proto dělá tyhle hráče,“ uznal David Horejš.
Větší rámus byl na stadionu snad jen při vstřeleném gólu. Zvučné posily jsou pro turecké fanoušky prakticky stejně důležité jako výkony na hřišti. Den před utkáním vítaly nadšené davy Dušana Vlahoviče, který si velký debut užije v příštích týdnech.
Společně s celým týmem se může těšit na podzim v pohárech. Při nejhorším možném scénáři totiž bude bojovat v ligové fázi Konferenční ligy. Naopak Hradec bude pro podzimní evropské noci ještě bojovat proti řeckému Panathinaikosu. „Je to další velký klub a silný soupeř. Jsme rádi, že jsme se dostali do takových zápasů a uděláme všechno pro to, abychom postoupili,“ uzavřel Horejš.
Očima kouče
David Horejš, trenér Hradce Králové
„Dvojzápas jsme prohráli už v prvním utkání, kde jsme to měli dobře rozehrané a vytvořili jsme si šance. Soupeř šel navíc do deseti, ale my jsme ten zápas nedokázali dotáhnout k výhře. Dnes to pro nás bylo samozřejmě těžké utkání, protože jsme věděli, že tu bude skvělá atmosféra. Pro spoustu mých hráčů to byl první zápas před takovou kulisou a na takové úrovni, takže to pro ně bylo složité. Nechtěli jsme se do ničeho bezhlavě vrhat, ale spíš držet stav 0:0, aby bylo utkání otevřené a čekat na svoji příležitost. Ty šance jsme si vytvořili, ale nedokázali jsme je využít. Pak jsme dostali gól z brejku, což ten zápas zlomilo. Každopádně nám to dodalo sebevědomí, že jsme konkurenceschopní i s týmem jako Besiktas. V tom musíme pokračovat.“