Fanoušci Hradce byli slyšet i v Istanbulu, Darida obstál. Jablonec podržel Hanuš, co play off?
Výhra v Rize a nejtěsnější prohra v Istanbulu. Evropský pohárový večer dvou českých klubů sledoval přímo na stadionech i tým Ligy naruby: redaktor deníku Sport a webu iSport Petr Fantyš hodnotí v dvojnásobném Prvním dojmu výkon Hradce Králové proti Besiktasi, jeho kolega Bartoloměj Černík pak postup Kozlových svěřenců do play off Konferenční ligy přes RFS Riga. Co fanoušci, kteří cestovali za Votroky a za Jabloncem? A co výkon jediného střelce Václava Černého proti Hradci? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
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