Hrdý Horejš po Besiktasi: Tohle v české lize nezažijete. Co řekl o Umarovi?
Porážka mrzí, ale dojem zůstává silný. Hradečtí fotbalisté v Istanbulu kousali, na postup přes tureckého giganta to ale po domácí ztrátě nestačilo. Proti Besiktasi padli „votroci“ ve 3. předkole Evropské ligy dvakrát 0:1. „Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní i s týmem jako Besiktas. Získali jsme obrovské sebevědomí a ověřili si, že jsme na správné cestě,“ zdůrazňuje trenér David Horejš před nadcházejícím soubojem s Panathinaikosem.
Byl soupeř nad vaše síly?
„Víme, proti komu jsme hráli. Besiktas je velký klub, což svědčí i o tom, že přivádějí takové hráče jako Vlahovič nebo Trossard. Já jsem ale hrdý na výkon, který jsme v tomto zápase předvedli, a jak jsme se prezentovali. Besiktas byl v celém dvojzápase lepší, dal dvě branky a postoupil zaslouženě. Náš výkon byl ale velice slušný.“
V prvním utkání jste se drželi víc, tady byl soupeř jednoznačně lepší. Čím to bylo?
„Souhlasím, že dvojzápas jsme prohráli už v prvním utkání, kde jsme to měli dobře rozehrané a vytvořili jsme si šance. Soupeř šel navíc do deseti, ale my jsme ten zápas nedokázali dotáhnout. Tady to pro nás bylo samozřejmě těžké utkání, protože jsme věděli, že tu bude skvělá atmosféra. Pro spoustu mých hráčů to byl první zápas před takovou kulisou a na takové úrovni, takže to pro ně bylo složité. Nechtěli jsme se do ničeho bezhlavě vrhat, ale spíš držet stav 0:0, aby bylo utkání otevřené a čekat na svoji příležitost. Šance jsme si vytvořili, ale nedokázali jsme je využít. Pak jsme ale dostali gól z brejku, což zápas zlomilo.“
Jak se vám koučovalo v takové atmosféře?
„Něco úžasného, atmosféra byla skvělá. To v české lize prostě nezažijete. Jsem rád, že jsme s Hradcem mohli nastoupit na takovém stadionu. Hráče jsme připravovali na bouřlivou atmosféru, ale nabádali jsme je k tomu, aby si to užili, protože taková kulisa k těmto zápasům a klubům patří. Vyrovnali se s tím skvěle a zvládli to s hlavou nahoře, za což jsem nesmírně rád.“
Co si z toho odnášíte?
„Věřím, že nám tento dvojzápas dal sebevědomí. Ukázali jsme si, že jsme konkurenceschopní i s týmem jako Besiktas. To je hlavní poznatek, který si odnášíme – jsme na správné cestě a musíme dál pokračovat.“
Půlhodinu odehrál i mladík Umar. Měl jedno krásné sólo přímo před vaší lavičkou. Jak se vám líbil?
„Pochválil jsem ho, že se nebál jít jeden na jednoho. Je to mladý kluk a je úplně na začátku. Má obrovský potenciál díky rychlosti a dravosti, které jsou určitě zajímavé. Do hry přinesl oživení, stejně jako ostatní střídající kluci. Věřím, že když bude takhle pracovat dál, bude pro Hradec velmi platným hráčem. Zároveň nechci mluvit jenom o něm. Smekám před všema klukama, co hráli od začátku. Umar zatím odehrál tři zápasy a jsem za něj rád, ale musíme to trochu brzdit.“
V posledním předkole Konferenční ligy vás čeká Panathinaikos. Co na to říkáte?
„Čeká nás další silný klub a jsme rádi, že jsme se do těchto zápasů dostali. Podrobnější analýzu ale zatím nemáme, soustředili jsme se na Besiktas, věřili jsme, že to můžeme zvládnout. Od pátku se chystáme na Panathinaikos, což je další těžký soupeř a uděláme všechno pro postup.“
Do Turecka dorazilo pár stovek fanoušků Hradce. Co byste jim vzkázal?
„Vážíme si toho a moc jim děkuju. V tomhle kotli to měli hodně těžké, ale vážím si toho, že za námi vyjedou a doufám, že nelitují a můžou být na Hradec náležitě pyšní. Uděláme všechno pro to, aby výjezdů bylo co nejvíc.“