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Plzeň bojuje o Evropskou ligu: Kde sledovat dvojzápas s Crvenou Zvezdou Bělehrad

Gólová radost Plzně
Gólová radost PlzněZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Zápasy Plzně s CZ Bělehrad odvysílá Oneplay na Nova Sport 5
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Evropská liga
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Plzeň v těchto dvou týdnech čeká důležitý dvojzápas o to, v jaké soutěži straví evropský podzim. Ve 4. předkole Evropské ligy se Viktoria utká s Crvenou Zvezdou Bělehrad. Oba zápasy českého vicemistra odvysílají v přímém přenosu Nova Sport 5 a Oneplay.

První duel se odehraje ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě s výkopem ve 20:00. Vysílání na Nova Sport 5 začne už v 19:15 předzápasovým studiem. Hosty moderátora Martina Kubičíka budou bývalí fotbalisté Milan Petržela a Roman Hubník společně s trenérem Františkem Strakou.

Odveta je na programu o týden později v plzeňské Doosan Areně. Začne v 19:00, studio na Nova Sport 5 odstartuje v 18:15. Také druhý zápas bude možné sledovat na Oneplay.

Dvojzápas rozhodne o tom, zda Viktoria Plzeň postoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Pokud neuspěje, čeká ji Konferenční liga. A vzhledem k rozpačitému vstupu do sezony na domácí scéně by mužstvo trenéra Martina Hyského potřebovalo srbského soupeře vyřadit.

Zápasy Plzně s CZ Bělehrad odvysílá Oneplay na Nova Sport 5Zápasy Plzně s CZ Bělehrad odvysílá Oneplay na Nova Sport 5 • Oneplay

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