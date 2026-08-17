Plzeň bojuje o Evropskou ligu: Kde sledovat dvojzápas s Crvenou Zvezdou Bělehrad
Plzeň v těchto dvou týdnech čeká důležitý dvojzápas o to, v jaké soutěži straví evropský podzim. Ve 4. předkole Evropské ligy se Viktoria utká s Crvenou Zvezdou Bělehrad. Oba zápasy českého vicemistra odvysílají v přímém přenosu Nova Sport 5 a Oneplay.
První duel se odehraje ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě s výkopem ve 20:00. Vysílání na Nova Sport 5 začne už v 19:15 předzápasovým studiem. Hosty moderátora Martina Kubičíka budou bývalí fotbalisté Milan Petržela a Roman Hubník společně s trenérem Františkem Strakou.
Odveta je na programu o týden později v plzeňské Doosan Areně. Začne v 19:00, studio na Nova Sport 5 odstartuje v 18:15. Také druhý zápas bude možné sledovat na Oneplay.
Dvojzápas rozhodne o tom, zda Viktoria Plzeň postoupí do hlavní fáze Evropské ligy. Pokud neuspěje, čeká ji Konferenční liga. A vzhledem k rozpačitému vstupu do sezony na domácí scéně by mužstvo trenéra Martina Hyského potřebovalo srbského soupeře vyřadit.
Zápasy Plzně s CZ Bělehrad odvysílá Oneplay na Nova Sport 5 • Oneplay