CZ Bělehrad – Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Viktoria Plzeň vstupuje do evropských pohárů. V Evropské lize potkají Crvenou zvezdu Bělehrad.
- První zápas se odehraje v Bělehradě.
- Utkání začne ve 20:00. Kde sledovat CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň živě?
Vše o utkání CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň
Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:00
Místo konání: Stadion Rajko Mitić (Bělehrad)
Rozhodčí: Espen Eskås (Norsko)
4. předkolo: Evropské ligy 2026/27
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v play-off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň začíná ve 20:00. Vysílání na Nova Sport 5 začne už v 19:15. Moderátor Martin Kubíček přivítá jako hosty Milana Petrželu, Romana Hubníka a Františka Straku.
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Plzeň v evropských pohárech 2026/27
Západočechy čeká play-off Evropské ligy proti Crvene zvezde Bělehrad. První zápas čeká viktoriány v Srbsku.
|Hradec Králové v Evropské lize 2026/27
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postaví proti skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
1. zápas:
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7. zápas:
8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
5. zápas:
6. zápas:
7. zápas:
8. zápas:
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00