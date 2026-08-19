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CZ Bělehrad – Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Gólová radost Plzně
Gólová radost PlzněZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Christophe Kabongo slaví gól
Hráči Plzně po vstřelené brance
Plzeňský kouč Martin Hyský je po divoké remíze v Teplicích dál pod velkým tlakem
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Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Viktoria Plzeň vstupuje do evropských pohárů. V Evropské lize potkají Crvenou zvezdu Bělehrad.
  • První zápas se odehraje v Bělehradě.
  • Utkání začne ve 20:00. Kde sledovat CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň živě?

Vše o utkání CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň

Datum a čas: čtvrtek 20. srpna, 20:00

Místo konání: Stadion Rajko Mitić (Bělehrad)

Rozhodčí: Espen Eskås (Norsko)

4. předkolo: Evropské ligy 2026/27

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v play-off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu CZ Bělehrad vs. Viktoria Plzeň začíná ve 20:00. Vysílání na Nova Sport 5 začne už v 19:15. Moderátor Martin Kubíček přivítá jako hosty Milana Petrželu, Romana Hubníka a Františka Straku.

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Plzeň v evropských pohárech 2026/27

Západočechy čeká play-off Evropské ligy proti Crvene zvezde Bělehrad. První zápas čeká viktoriány v Srbsku.

Hradec Králové v Evropské lize 2026/27

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize. Další tři české kluby zasáhnou do kvalifikací. Viktorii Plzeň uvidíme v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec čeká v posledním předkole Konferenční ligy Panathinaikos. Jablonec se v téže fázi soutěže postaví proti skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň, 20. 8., 20:00

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové, 20. 8., 20:30

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec, 20. 8., 20:45

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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