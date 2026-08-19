Hyský před bojem Plzně v Evropské lize: Čekám jiný Bělehrad, chceme provokovat
Do ligy vstoupila Plzeň špatně, nevyhrála úvodní tři kola. První tři body zapsal jeden z favoritů Chance Ligy až v sobotu doma se Zlínem (3:2). Ve středu dopoledne mužstvo zamířilo do Bělehradu na úvodní zápas play off o Evropskou ligu, Viktoria narazí na ambiciózní CZ i s novým trenérem Albertem Rierou. „Jeden z nejtěžších soupeřů,“ připustil na letišti před odletem západočeský kouč Martin Hyský.
Co čekáte od soupeře?
„Je to zkušený tým, zvyklý vyhrávat. Jde o jednoho z nejtěžších soupeřů, který nás v play off Evropské ligy mohl potkat. Musíme být koncentrovaní, soustředění na svůj výkon, abychom neztratili aktivitu v zápase a abychom využili příležitosti, které si vypracujeme.“
Jste připraveni na bouřlivou atmosféru v Bělehradě?
„V Plzni už kluci zažili mnoho takových zápasů... Vnímáme, že v Bělehradě na jejich „Maracaná“ je atmosféra speciální. Na druhou stranu, stadion je hodně velký, fanoušci nejsou blízko hřiště. Kluci v Evropě zažili ještě bouřlivější stadiony. Bude to hlavně o tom, jakou aktivitu a odvahu budeme mít na hřišti. Dobře víme, že momentálně CZ vyměnila trenéra, není tam dobrá nálada. Atmosféra, pokud budeme hrát dobře, se naopak může obrátit proti domácímu mužstvu.“
Zmínil jste výměnu trenéra – jak tohle může ovlivnit soupeře?
„Změna trenéra v začátku ovlivní energii, takže čekáme jinou CZ, než naposledy proti Beer Ševě (CZ vypadla v předkole Ligy mistrů). Riera je zkušený, specifický trenér, má jasný herní styl. Jeho prvky se v týmu objeví od prvního zápasu. Není jednoduché se chystat na tým, který má nového trenéra, ale věřím, že to zvládneme.“
Dostáváte hodně gólů, nemáte obavu z ofenzivně laděného soupeře?
„Jestli se nepletu, byli jsme v uplynulé sezoně v Evropě mezi nejlepšími týmy v defenzivě. Je to o individuální zodpovědnosti všech hráčů na hřišti, aby si plnili svoje úkoly na sto procent. Cítíte stejně jako já, že na evropské scéně jsou kluci mnohem poctivější dozadu, góly jsme tam nedostávali. Chceme být aktivní, na evropské scéně se hraje jinak, než v české lize. Budeme v některých pasážích dostávat soupeře pod tlak. Klíčové bude naše chování a kvalita s míčem. Pokud necháme domácí dlouho na míči, proti kvalitě jejich ofenzivních hráčů by to nebylo dobré. Musíme podat komplexní výkon, aby náš brankář Wiegele zažil první čisté konto v sezoně.“
Nastoupí Dávid Krčík, který má v lize stopku kvůli vyloučení v Teplicích?
„Počítám s každým hráčem, kterého máme v kádru. Jsem rád, že jsme v plném počtu. Kromě dlouhodobých marodů Jemelky a Palusky.“
Prince Adu odehrál dobrý zápas se Zlínem. Spoléháte, že to v pohárech zase rozbalí?
„Spoléhám na celé mužstvo, jeden hráč nám zápas nevyhraje. Je třeba podat týmový výkon.“
Aduovi ale evropské poháry dlouhodobě sedí...
„S tím souhlasím.“
Kapitán Matěj Vydra, který vynechal zápas se Zlínem, už je v pořádku?
„Ano, je připravený do zápasu.“
Chystáte se speciálně na zkušeného útočníka Marka Arnautoviče, který hrál v létě za Rakousko na mistrovství světa?
„Je to střelec, provokatér. Chci, abychom my byli tím týmem, který bude nepříjemný, který bude provokovat výkonem. Abychom se soupeři dostali pod kůži, potom může znervóznět. Zrovna jeho vyčůranost se může obrátit proti nim.“