Plzeň uvízla na letišti: problémy při přesunu do Bělehradu, odlet se zpozdil o šest hodin
Ve středu dopoledne měla Viktoria Plzeň zamířit na úvodní utkání play off Evropské ligy do Bělehradu. Kompletní tým ale při cestě potkaly nepříjemné trable - mužstvo uvízlo v Praze na letišti, plánovaný odlet v 11 hodin dopoledne se kvůli technické závadě na letadle výrazně posunul. „Snažíme se najít alternativní řešení,“ sdělil klubový mluvčí Václav Hanzlík. Mužstvo nakonec odletělo menším náhradním letadlem až kolem půl šesté.
V Praze na Letišti Václava Havla se plzeňská výprava ráno potkala s kolegy z Jablonce, kteří mířili na zápas do skotského Glasgow. Zatímco Severočeši odletěli dle plánu, výprava Viktorie neplánovaně uvízla na Ruzyni.
Kvůli technickým problémům nabrali členové plzeňské výpravy na cestě do Bělehradu zpoždění. Na vině jsou technické problémy leteckého speciálu, který je měl dopoledne do Srbska přepravit.
Původní plán odletu z ruzyňského Letiště Václava Havla byl stanovený na 11:00. Kvůli technickým problémům speciálu byl tento let odložen. „V tuto chvíli je zpoždění dvě hodiny a čekáme na letišti na další pokyny. Snažíme se najít alternativní řešení a děláme maximum, aby tým co nejdříve odletěl do dějiště utkání,“ hlásil během dne mluvčí klubu Václav Hanzlík.
Řešilo se menší náhradní letadlo pro hráče, realizační tým a klubové vedení, kteří do Srbska nakonec odletěli napřed. Ale až kolem půl šesté. Zbylá část výpravy, tedy partneři a novináři, pořád čeká v Praze na ještě pozdější let.
Viktoria by v Bělehradě měla stihnout předzápasový trénink, který byl posunut na 20.00. Ve stejný čas začne ve čtvrtek i zápas. Předzápasová tisková konference, která měla ve středu proběhnout v 18.00, byla zrušena.