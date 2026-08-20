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Čas pro kouzla Plzně v Evropě: Adu i Souaré s motivací. Nová smlouva, nebo prodej?

Prince Adu během zápasu
Prince Adu během zápasuZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
Lukáš Červ a Tomáš Ladra před odletem do Srbska
Kouč Plzně Martin Hyský před odletem do Srbska
Hráči Plzně před odletem do Srbska
Hráči Plzně před odletem do Srbska
Martin Hyský během zápasu se Zlínem
Prince Adu v souboji o míč
Amar Memič v hlavičkovém souboji s Davidem Grygerou
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Jonáš Bartoš
Evropská liga
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PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Středečním komplikovaným odletem začala Plzni evropská cesta v nové sezoně. Boj v play off o Evropskou ligu odstartuje ve čtvrtek večer na hřišti CZ Bělehrad. Po složitém vstupu do Chance Ligy ji čeká náročný soupeř i bouřlivé prostředí. Na co může aktuální Viktoria pod Martinem Hyským spoléhat? Třeba na kvality a motivaci dvou technicky výjimečných, ale zároveň nevyzpytatelných hráčů – Prince Adua a Cheicka Souarého.

Cheick Souaré přišel do Plzně v zimě 2024 z druholigového Vyškova, Prince Adu o půl roku později z ukrajinského Kryvbasu. Když mají den, jsou oba rozdíloví, vynikající hráči evropských parametrů. Často jsou ale u nich vidět i opačné póly - výrazně odevzdané zápasy a matné výkony, také časté zdravotní problémy.

V současné chvíli ale na zahraniční akvizice může Plzeň spoléhat. Je pravděpodobné, že v Bělehradě proti CZ ve čtvrtek večer oba vyběhnou v základu. Na evropské scéně se dokáží speciálně namotivovat a případně i ukázat zahraničním zájemcům.

Souaré nastoupil v základu v posledních dvou ligových kolech, dařilo se mu zejména v Teplicích. Při divoké remíze 5:5 přispěl dvěma asistencemi, zejména v prvním poločase byl naprosto rozdílový. Technická kvalita, smysl pro kombinaci a přínos při hře do zavřené obrany jsou jeho dlouhodobou silnou zbraní.

Adu kvůli pozdějšímu návratu z mistrovství světa musel na svou šanci čekat, ale v sobotu proti Zlínu (3:2) odehrál vynikající zápas. Po krásné akci vstřelil úvodní gól, na hrotu dělal soupeři obrovské problémy. Navázal na zápas v Teplicích, do kterého velmi slušně vstoupil z lavičky.

Pro oba stejná otázka

„Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti a takového Adua potřebujeme v každém zápase. Pro něj i pro mě je teď otázka, aby stejné výkony dokázal opakovat,“ zdůraznil hned v sobotu večer plzeňský trenér Martin Hyský.

Před středečním opožděným odletem do Bělehradu, který Plzni výrazně zkomplikovala závada na leteckém speciálu, už o Aduovi příliš hovořit nechtěl. „Spoléhám na celé mužstvo, jeden hráč nám zápas nevyhraje. Je třeba podat týmový výkon,“ zmínil plzeňský kouč.

Oba dva zřejmě nasadí do základu v důležité partii o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Jakmile jde o utkání na mezinárodním poli, Adu výrazně ožije. Zápasy v lize je schopný bez zájmu odchodit, vyčítány jsou mu i zahazované vyložené šance. Na důležité mače se silnými soupeři se ale vždy dokáže adekvátně připravit.

Fantastický výkon předvedl loni v říjnu v zápase Evropské ligy na hřišti AS Řím, kde gólem pomohl k plzeňské senzační výhře 2:1. Na jaře ale přišel sešup - bojoval se zdravotními problémy i poklesem formy, skóroval pouze na Baníku.

Ze sestavy vytlačil Sojku

Ani Souaré neprožil ideální jaro, během dvou a půl let v Plzni často bojoval se zraněními a měl dlouhé absence. V létě zvládl povedenou přípravu a ze sestavy aktuálně vytlačil Alexandra Sojku, který se teprve dostává do optimální pohody po návratu z mistrovství světa.

Oběma hráčům končí v Plzni po sezoně smlouvy, což i ve čtvrtečním zápase znamená motivaci navíc. Buď na sebe strhnou pozornost zahraničních zájemců, nebo přesvědčí plzeňské vedení, že si zaslouží nový kontrakt.

Adu nastoupil za Ghanu na světovém šampionátu, v klubu jsou připraveni na to, že ho v případě adekvátní nabídky pustí. Hyský si v létě skládal sestavu bez něj, vzhledem k rozpoložení dalších útočníků ale dostal Adu novou šanci.

„V posledních dvou týdnech vypadá velmi dobře. Volba byla jednoduchá, řekl si o to svým přístupem,“ zmínil Hyský po první ligové výhře sezony proti Zlínu. „Prince je tady a je důležitou součástí našeho týmu. Mým úkolem je, aby dokázal tyto výkony opakovat bez ohledu na to, s kým a o co hrajeme. Víme, že jeho schopnosti jsou na vysoké úrovni. V momentálním složení kádru si přeju, aby zůstal a podával takové výkony.“

Aktuálně na něj ani na Souarého konkrétní nabídky podle informací Sportu v Plzni nemají, ačkoliv se v médiích objevují spekulace o různých klubech v Evropě. Jednání o jejich budoucnosti v Plzni nebudou jednoduchá, záležet bude především na tom, co hráči předvedou v následujících týdnech na trávníku.

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