Čas pro kouzla Plzně v Evropě: Adu i Souaré s motivací. Nová smlouva, nebo prodej?
PŘÍMO Z BĚLEHRADU | Středečním komplikovaným odletem začala Plzni evropská cesta v nové sezoně. Boj v play off o Evropskou ligu odstartuje ve čtvrtek večer na hřišti CZ Bělehrad. Po složitém vstupu do Chance Ligy ji čeká náročný soupeř i bouřlivé prostředí. Na co může aktuální Viktoria pod Martinem Hyským spoléhat? Třeba na kvality a motivaci dvou technicky výjimečných, ale zároveň nevyzpytatelných hráčů – Prince Adua a Cheicka Souarého.
Cheick Souaré přišel do Plzně v zimě 2024 z druholigového Vyškova, Prince Adu o půl roku později z ukrajinského Kryvbasu. Když mají den, jsou oba rozdíloví, vynikající hráči evropských parametrů. Často jsou ale u nich vidět i opačné póly - výrazně odevzdané zápasy a matné výkony, také časté zdravotní problémy.
V současné chvíli ale na zahraniční akvizice může Plzeň spoléhat. Je pravděpodobné, že v Bělehradě proti CZ ve čtvrtek večer oba vyběhnou v základu. Na evropské scéně se dokáží speciálně namotivovat a případně i ukázat zahraničním zájemcům.
Souaré nastoupil v základu v posledních dvou ligových kolech, dařilo se mu zejména v Teplicích. Při divoké remíze 5:5 přispěl dvěma asistencemi, zejména v prvním poločase byl naprosto rozdílový. Technická kvalita, smysl pro kombinaci a přínos při hře do zavřené obrany jsou jeho dlouhodobou silnou zbraní.
Adu kvůli pozdějšímu návratu z mistrovství světa musel na svou šanci čekat, ale v sobotu proti Zlínu (3:2) odehrál vynikající zápas. Po krásné akci vstřelil úvodní gól, na hrotu dělal soupeři obrovské problémy. Navázal na zápas v Teplicích, do kterého velmi slušně vstoupil z lavičky.
Pro oba stejná otázka
„Velká gratulace Princovi. Byl nejdůležitější a nejlepší hráč na hřišti a takového Adua potřebujeme v každém zápase. Pro něj i pro mě je teď otázka, aby stejné výkony dokázal opakovat,“ zdůraznil hned v sobotu večer plzeňský trenér Martin Hyský.
Před středečním opožděným odletem do Bělehradu, který Plzni výrazně zkomplikovala závada na leteckém speciálu, už o Aduovi příliš hovořit nechtěl. „Spoléhám na celé mužstvo, jeden hráč nám zápas nevyhraje. Je třeba podat týmový výkon,“ zmínil plzeňský kouč.
Oba dva zřejmě nasadí do základu v důležité partii o postup do hlavní fáze Evropské ligy. Jakmile jde o utkání na mezinárodním poli, Adu výrazně ožije. Zápasy v lize je schopný bez zájmu odchodit, vyčítány jsou mu i zahazované vyložené šance. Na důležité mače se silnými soupeři se ale vždy dokáže adekvátně připravit.
Fantastický výkon předvedl loni v říjnu v zápase Evropské ligy na hřišti AS Řím, kde gólem pomohl k plzeňské senzační výhře 2:1. Na jaře ale přišel sešup - bojoval se zdravotními problémy i poklesem formy, skóroval pouze na Baníku.
Ze sestavy vytlačil Sojku
Ani Souaré neprožil ideální jaro, během dvou a půl let v Plzni často bojoval se zraněními a měl dlouhé absence. V létě zvládl povedenou přípravu a ze sestavy aktuálně vytlačil Alexandra Sojku, který se teprve dostává do optimální pohody po návratu z mistrovství světa.
Oběma hráčům končí v Plzni po sezoně smlouvy, což i ve čtvrtečním zápase znamená motivaci navíc. Buď na sebe strhnou pozornost zahraničních zájemců, nebo přesvědčí plzeňské vedení, že si zaslouží nový kontrakt.
Adu nastoupil za Ghanu na světovém šampionátu, v klubu jsou připraveni na to, že ho v případě adekvátní nabídky pustí. Hyský si v létě skládal sestavu bez něj, vzhledem k rozpoložení dalších útočníků ale dostal Adu novou šanci.
„V posledních dvou týdnech vypadá velmi dobře. Volba byla jednoduchá, řekl si o to svým přístupem,“ zmínil Hyský po první ligové výhře sezony proti Zlínu. „Prince je tady a je důležitou součástí našeho týmu. Mým úkolem je, aby dokázal tyto výkony opakovat bez ohledu na to, s kým a o co hrajeme. Víme, že jeho schopnosti jsou na vysoké úrovni. V momentálním složení kádru si přeju, aby zůstal a podával takové výkony.“
Aktuálně na něj ani na Souarého konkrétní nabídky podle informací Sportu v Plzni nemají, ačkoliv se v médiích objevují spekulace o různých klubech v Evropě. Jednání o jejich budoucnosti v Plzni nebudou jednoduchá, záležet bude především na tom, co hráči předvedou v následujících týdnech na trávníku.