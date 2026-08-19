Střeštík přiznal: S Aléguém byly neshody. Potkal se s Deniou, Šmicer mu vydělal peníze
PŘÍMO Z GLASGOW | Velkou Británii, kde před třiceti lety začal podnikat v gastronomii a užíval si zápasy EURO 1996, bere jako svůj druhý domov. Jakub Střeštík se tam ve středu vrací už coby majitel fotbalového Jablonce, v Glasgow na půdě slavných Rangers na vyprodaném Ibrox Stadium bude chtít v úvodním zápase play off Konferenční ligy favorita překvapit. „Budu z kotle přebíhat za manželkou,“ plánuje s úsměvem. Poprvé komentuje i zvláštní odchod záložníka Alexise Aléguého do Artisu Brno či setkání se španělským koučem české reprezentace Santim Deniou u sklenky vína.
Před lety jste začal právě ve Velké Británii podnikat, ožívají teď v Glasgow vzpomínky na vaše mladí?
„Tehdejší prvopočátky byly hrozně jednoduché: nic tam nelétalo, takže jsem stál v Doveru na hranicích a čekal dlouhou frontu. Pořád se však ve Velké Británii cítím jako doma, jsem hrozně rád i za to, že se mnou do Glasgow letí manželka. Shodou okolností se mnou byla před dvěma týdny v Edinburghu, takže Skotsko máme poměrně dobře navnímané. Je to část Velké Británie, kterou mám strašně rád. Na Ibrox Stadium má být dle zástupců Rangers vyprodáno, domácí očekávají full house, takže se těším. Stejně tak na naše fanoušky, kteří za námi cestují. Je to jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli jim koupit a zaplatit vstupenky.“
Jaká tedy byla vaše první návštěva Británie?
„Psal se rok 96, vystoupil jsem na autobusovém nádraží Victoria a měl v kapse 700 liber. Bylo mi úplně jedno, jestli půjdu doprava, nebo doleva. Neměl jsem zajištěné ubytování ani práci, vůbec nic. Přijel jsem si prostě na půl roku užívat. Obešel jsem asi 200 restaurací, barů a hospod a v té 201. jsem byl zaměstnán.“
Čím to, že se nakonec zadařilo?
„Manažer restaurace byl alkoholik, tak jsme s ním všichni chlastali, a proto nás po čase vyhodili.“ (smích)
Ale vy jste začal být úspěšný.
„Od té doby jsem se připoutal ke gastronomii, v Londýně jsem měl síť restaurací. To byl počátek mého podnikatelského života.“
To bylo před památným EURO 96, nebo po něm?
„Bylo to těsně před turnajem, takže jsem byl na několika zápasech, které jsem si neskutečně užil. Přiznám se k jedné věci, která mě nikdy v životě nechytla. Jsou to hrací automaty a sázení. Ale když jsem jel do Liverpoolu na poslední zápas Čechů ve skupině, byla tam pod schody malá sázková kancelář. Vsadil jsem na kombinovaný tip konečného výsledku a střelců, kurz byl 500:1. Nevěřil jsem tomu, proto jsem na přesnou remízu 3:3 vsadil jen jednu libru. Ale opravdu jsem vyhrál 500 liber.“
Takže s Ruskem vám zachránil peníze Vladimír Šmicer.
„Přesně tak!“ (úsměv)
Dokázal jste si představit, že za třicet let budete vlastnit fotbalový klub v Česku?
„Ani omylem, nic si nenalhávejme. Já si to nedokázal představit ještě rok a půl zpátky. Fotbal mám extrémně rád, věnuju se mu dlouhodobě, je to moje vášeň. Jsem i dnes víc fanoušek než majitel, proto rád chodím do kotle. Nikdy jsem však neusínal ani nevstával s pocitem, že si jednou koupím klub. Naskytla se neskutečná příležitost, která mi spadla z nebes. S Mírou Peltou se známe spoustu let, ocitl se v problémech, byl jsem rád, že mu můžu pomoct. Fotbal mě hrozně baví i bolí, procházím si emocemi víc než spousta jiných majitelů, ale neměnil bych.“
Ani jednou jste nezalitoval, že jste mohl mít s manželkou volné víkendy?
„S manželkou jsem to měl na začátku složité, protože ona nevěděla, že Jablonec s mým byznysovým parťákem Mírou Šantrůčkem kupujeme. Když jsem za ním přišel do kanceláře a oznámil mu, že kupujeme fotbalový klub, na půl hodiny dal hlavu do dlaní, kroutil jí a neříkal mi hezké věci. O to horší věci mi pak doma na terase říkala manželka. Padaly věty typu: ‚Kde je ten zkur.... důchod, do kterého jsi mi slíbil, že půjdeš?‘ (smích) Odpovídal jsem, že jí neříkám ani o koupi jiných firem, takže ať to bere jako standardní akvizici. Samozřejmě to standardní byznysová akvizice není, protože jsem fanoušek skrz naskrz. Pro mě je to fakt enormní vášeň, která má bohužel negativní dopad na rodinu. Tři dny před zápasem jsem nervózní, nepříjemný, na manželku ošklivý, což mi je hrozně líto. Tímto se jí veřejně omlouvám, to tam napište! Ale pro kluka, který miluje fotbal a celkově i sport, jsou to fakt úžasné emoce.“
Je tedy jablonecká byznysová akvizice výdělečná, nebo prodělečná?
„Kdysi mi Dušan Svoboda ze Sparty řekl, že každý klub v české lize má vyrovnaný rozpočet, protože co na konci sezony chybí, přinese majitel. Tenkrát jsem si z toho dělal srandu, teď už vím, jak to myslel. Samozřejmě to není jednoduché. Na rozdíl od jiných byznysů, které s Mirkem Šantrůčkem vlastníme, se to nedá účtovat na základě jedné sezony nebo roku. Protože v jedné sezoně hráče koupíte, ale až za dvě nebo za tři ho prodáváte. Vnímám to spíš jako tříletý úsek, po kterém si budu moct zhodnotit, jestli to dává ekonomický smysl. Když jsme Jablonec přebírali, měl druhý nejstarší mančaft v lize, takže naše přestupová okna jsou momentálně spíš o nákupech než o prodejích. Na druhou stranu věřím v to, co říká Ondra Kania v Liberci.“
Co přesně?
„Že český klub může umět fungovat s vyrovnaným nebo plusovým rozpočtem. My nikdy nebudeme ani Sparta, ani Slavia, které mají nevyčerpatelné rozpočty. Musíme se naučit hospodařit s tím, co máme. Věřím, že s příchodem nových, mladých, atraktivních hráčů a jejich příslibu dalšího přeprodeje se nám to podaří.“
Fanoušků si obrovsky vážím
Čeká vás zápas na půdě slavných Rangers, co to s vámi dělá?
„Já to spíš vnímám tak, že Rangers za týden čeká zápas ve slavném Jablonci. (smích) Ne, samozřejmě se na to těšíme. Jdeme do toho s respektem, nebude to jednoduché, na druhou stranu, který zápas dneska jednoduchý je? Udělali jsme maximum pro to, abychom do toho šli v nejlepším možném rozpoložení. Povedla se nám předkola, zatím se nám daří i v úvodních kolech ligy. Fakt se snažíme pro tým i realizák dělat absolutní maximum, aby měli všichni klid a fajn atmosféru. Věřím v dobrý výsledek.“
Půjdete zase do kotle jako ve Varaždínu a Rize?
„Většinu zápasu tam trávím, proto mi manželka vždycky říká, že ze zápasu a stadionu vidím nejmíň. Pořád někde pochoduju, ale já to v sobě prostě mám. Jsem emotivní chlap a o to emotivnější fanoušek. Vášně, kterou v kotli prožívám, a neskutečné cti z toho, že lidi přijedou, utratí své peníze, stráví svůj vlastní volný čas a podpoří Jablonec, si obrovsky vážím. Jsem fanouškům vděčný, proto mezi námi komunikace probíhá velmi dobře.“
Na Ibrox Stadium ale asi nebudete moct přebíhat z kotle do VIP, ne?
„Budu, zažádal jsem si o all access card.“
A převládá těšení, nervozita, nebo spíš v koutku duše pořád touha napravit pohárové finále?
„Přistupuju k tomu v rámci té třetí varianty. Pokud se nám podaří postoupit do skupiny Konferenční ligy, udělám tlustou čáru za zklamáním z Hradce Králové ve finále proti Karviné. Ale ještě pořád to bolí, protože stále nejsme tam, kde jsme měli být.“
I po třech měsících mrzení přetrvává?
„Pořád to tam je a bude to tam ještě dlouho, pokud se nám nepodaří udělat výsledek.“
V úvodu nového ročníku se vám však daří výtečně.
„Klobouk dolů před klukama. Co potřebovali ukopat, ukopali. Ne všechny zápasy byly jednoduché, navíc navzdory letnímu posilování pořád vnímáme, že musíme doplnit především ofenzivu, abychom byli tam, kde chceme být. Zatím to ale hodnotím jako deset z deseti.“
Takže stále platí, že chcete zkvalitnit kádr?
„Ano.“
Jaký vliv na to bude mít evropský postup, či vyřazení?
„Pro nás jsou liga i domácí pohár extrémně důležité, není to jen o Evropě. Snažíme se dosáhnout co nejlepších, maximálních výsledků na všech frontách, na kterých bojujeme. Evropský pohár je nadstavba, ale primárně se jako český klub soustředíme na českou ligu a český pohár.“
Sice říkáte nadstavba, ale zároveň jste dvě ligová kola odložili. Čili vážně Evropu berete.
„Děláme maximální pohodlí pro mančaft. Máme za sebou několik anglických týdnů, takže když se naskytla možnost odložit ligové utkání, proč bychom této možnosti nevyužili? Vnímám extrémně negativní emoce některých fanoušků Baníku, na druhou stranu kdyby byl Baník ve stejné situaci jako my a měl tuhle šanci, udělá totéž.“
Co by Jablonci přinesl postup do ligové fáze Konferenční ligy, co se týče budoucnosti klubu?
„Na fungování klubu by to mělo extrémně pozitivní dopad, ať už v rámci emocí, fanouškovské atmosféry, peněz, příchodu dalších rozjednaných hráčů... Od začátku však říkám, že musíme Jablonec nastavit tak, aby ekonomicky fungoval, i když se tady nebude hrát ligovou fázi evropského poháru.“
Nejčerstvější posilou je dvaadvacetiletý kamerunský křídelník Saidou Alioum ze švédského Göteborgu. Jak jste na něj přišli?
„Ali je výsledkem práce našeho skautingového oddělení, našli jsme si ho sami. Věřím, že bude určitou náhradou za rychlá technická křídla, která jsme prodali do jiných klubů.“
Alégué? Upřednostnili jsme pohodu
Prodej Ebrimy Singhateha do Sparty nepřekvapil tolik jako odchod Alexise Aléguého do Artisu Brno. Poodkryjete zákulisí tohoto transferu?
„Alexis se po pauze vrátil v takovém rozpoložení, že nám se svým agentem řekl, že by si chtěl v jiném týmu hledat jinou pozici. Nebyla tam úplná názorová shoda. A já říkám, že nemá smysl hráče předržovat.“
Podle našich informací se nechoval profesionálně...
„Byly tam určité neshody mezi Alexem a mnou, Alexem a Lubošem Kozlem, Alexem a Tomášem Mejzrem. Myslím si, že dlouhodobě by to nedělalo v kabině dobrou atmosféru. Rozhodli jsme se upřednostnit pohodu před ekonomickou stránkou.“
Není zvykem, že by si majitel klubu tykal s hráči. Jak spolu fungujete?
„Můžu si hrát na velkého šéfa a mít nos nahoru. Nebo můžu být reálnou součástí týmu a kabiny. Ve světě sportu je normální, že si kluci tykají. Přišlo by mi blbý a zvláštní, kdybychom si vykali.“
Ostatním majitelům však ne.
„Jestli to ostatní mají jinak, přeju jim to, je to čistě na nich. Já to mám tak, že když podepisuju nového hráče, řeknu mu: ‚Jestli mi jedinkrát vykneš, dostaneš přes držku.‘ Takhle to s každým mám, podle mě je tohle nastavení ve světě kolektivního sportu dobrý a správný. Kabině nešéfuju, té šéfuje Luboš a jeho realizační tým. On ať si s nimi nastavuje pozitivní a negativní zpětné vazby. Já jim jen před zápasem popřeju dobrý zápas a po zápase jim jdu poděkovat. Žádná jiná komunikace ode mě ke klukům probíhat nemusí, proto mi přijde tykání naprosto normální.“
Když jsme u kouče Luboše Kozla... Vím, že to téma – on a česká reprezentace – nemáte rád. Ulevilo se vám proto s nástupem španělského kouče Santiho Denii k národnímu týmu?
„Luboš je dospělý a zodpovědný chlap, který má u nás podepsanou smlouvu a rozhodně cítí, že tady chce dotáhnout práci do úspěšného konce. Nicméně já už jsem Santiho Deniu a Pabla Ama několikrát potkal, strávili jsme spolu několik hodin u dobrého vína a máme spolu domluvenou další večeři. Musím říct, že lidsky mi ten člověk velmi sedí. Profesně bude pro českou reprezentaci a celou FAČR jednoznačně přínosem.“
A jakým přínosem je s odstupem času rebranding jabloneckého klubu?
„Po zveřejnění rebrandingu a nového loga samozřejmě přišlo několik negativních emocí, ale z devadesáti procent to byly palce nahoru, srdíčka a lajky. V kotli potkávám stále více fanoušků s novými dresy. I šéf kotle už mi říkal, že kluci pochopili, že je to hezké a dobré. Samotné logo možná ze začátku nebylo vnímáno úplně pozitivně, ale jakmile se objevilo na novém designu dresů, lidé pochopili, že to k sobě dohromady patří a vypadá to velmi kvalitně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|12:3
|10
|2
Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5:1
|9
|3
Ml. Boleslav
|4
|2
|2
|0
|9:5
|8
|4
Hr. Králové
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|7:6
|7
|7
Teplice
|4
|2
|1
|1
|10:10
|7
|8
Sparta
|4
|2
|0
|2
|8:7
|6
|9
Baník
|4
|2
|0
|2
|3:6
|6
|10
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|10:11
|5
|11
Zbrojovka
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|12
Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|13
Artis
|4
|0
|1
|3
|4:8
|1
|14
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|3:7
|1
|15
Slovácko
|4
|0
|1
|3
|3:9
|1
|16
Zlín
|4
|0
|0
|4
|3:9
|0
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