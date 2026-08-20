CZ Bělehrad - Plzeň 3:0. Naděje uťal chaos a chyby v defenzivě. A mohlo být ještě hůř...
Odvážný start Plzně se brzy rozplynul v bělehradském kotli. Viktoria v úvodním zápase play off Evropské ligy prohrála s CZ vysoko 0:3. A to mohlo být ještě hůř… Dvě branky zařídil kapitán Mirko Ivanič, třetí přidal v závěru z penalty Aleksandar Katai. Západočechům se ani v pátém utkání sezony nepodařilo udržet vzadu nulu, jedinou výhru slavili proti Zlínu. Florian Wiegele inkasoval už čtrnáctkrát. Za týden v domácí odvetě má Plzeň jen malou šanci, aby prošla do hlavní fáze druhé nejprestižnější evropské soutěže.
Viktoria neměla špatný vstup do zápasu, klíčové pasáže ale šly jasně za domácími kopačkami. Mirko Ivanič se dvakrát prosadil přes špatně bránícího Filipa Prebsla a výrazně přiblížil CZ Bělehrad k postupu do hlavní fáze Evropské ligy. Závěr dopadl smolně pro střídajícího Karla Spáčila. Ani ne po minutě na hřišti fauloval na penaltu, kterou bezpečně proměnil Aleksandar Katai.
Plzeň opět vyhořela v defenzivě, při lepší efektivitě mohli domácí z úvodní partie vytěžit ještě mnohem vyšší náskok a český celek odjížděl domů s úplným debaklem. Byť i Viktoria mohla skórovat. Možný penaltový faul na Filipa Prebsla utnul těsný ofsajd, z první akce Matěje Vydry po nástupu na plac byla velká příležitost pro Denise Višinského. To ale bylo ze strany hostů všechno.
Výsledná prohra 0:3 znamená těžko řešitelnou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden ve čtvrtek. „Náš výkon nebyl dobrý, proto to takhle dopadlo. Větší kvalita v určitých situacích, nechali jsme si zase dát jednoduché góly,“ zlobil se záložník Patrik Hrošovský.
Znovu se může přetřásat pozice Martina Hyského, pod jehož vedení přibývají Plzni mizerné výsledky a je pod silným tlakem vedení.
Viktoria postupně odpadla
Plzeň hrála solidně pouze prvních dvacet minut. „Šlo to z kopce,“ vystihl ve studiu Nova Sport explzeňský kapitán Roman Hubník. „Něco tam nehraje, nesedí mi to. Jsem dost zklamaný,“ pokračoval trenér František Straka.
Viktoria utržila na startu sezony další těžkou ránu, vysoká prohra a enormní počet inkasovaných gólů (14 v pěti zápasech) brzdí šance ambiciózního týmu. Pod Hyským zatím porazila pouze Zlín, což je velmi málo. S Bělehradem má jen velmi malou šanci, že doma v odvetě souboj otočí a velmi pravděpodobně na ni zbude účast v ligové fázi Konferenční ligy.
Plzeň přitom začala na horké půdě bělehradské Maracaná solidně. Filip Prebsl se chytil dobrým vyhraným soubojem, Sampson Dweh si nekomplikoval život. Prince Adu dělal domácí obraně problémy. Lukáš Červ ve 12. minutě jako první zakončil na bránu. Západočeši působili koncentrovaně, podobně jako při svých úspěšných evropských vystoupení z minulé sezony.
Jenže domácí se postupně dostávali do hry a brzy jasně dominovali. Velmi aktivní byl rakouský křídelník Muhammed Cham, který se v minulé sezoně neprosadil ve Slavii. Postupný tlak přinesl gólovou akci, kdy se domácí prosadili z první vážnější šance. Kapitán Mirko Ivanič se po bleskové akci dostal za plzeňskou obranu a přesně zakončil.
Hyský už o poločase zareagoval na dění na hřišti. V šatně zůstal Souaré, který už byl pod žlutou kartou, na plac naskočil Christophe Kabongo. Zaujal pozici na svém oblíbeném levém křídle, Memič se tím pádem vrátil na svou oblíbenou pravou stranu.
Ani střídání Plzeň neprobraly, naopak byl po přestávce výkon týmu ještě horší. „Druhý gól je dorazil, pak už jsme jen čekali a přáli si, aby byl konec. Domácí mohli klidně končit s výsledkem čtyři, pět nula,“ zmínil Hubník.
Viktoria se stále nemůže vymotat ze složitého startu sezony. Následující dny ukáží, zda u týmu vydrží trenér Hyský, nebo opravdu dojde k razantním změnám.