Skvělý Ambros u všech gólů Anderlechtu! Krásné sólo z půlky a střela z dálky
Český záložník Lukáš Ambros přispěl gólem a asistencí k výhře fotbalistů Anderlechtu Brusel v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy na hřišti Kajratu Almaty 3:0. Přemožitel Hradce Králové Besiktas Istanbul zdolal doma Žalgiris Kaunas 3:0, Václav Černý tentokrát odehrál jen první poločas. Lech Poznaň vylepšil střelecký rekord Evropské ligy, když porazil švýcarský Thun 7:0.
Dvaadvacetiletý Ambros, který přišel v letní přestávce do Bruselu z Górniku Zabrze, byl v prvním poločase u všech tři branek svého týmu. Už ve druhé minutě rozehrál rohový kop a Fin Oksanen si srazil míč do vlastní sítě.
Pak český záložník své sólo téměř z poloviny hřiště zakončil přesnou střelou z dálky. V této soutěži se Ambros zapsal mezi střelce podruhé, před týdnem pomohl k postupu přes PAOK Soluň. Skvělý výkon ještě do přestávky korunoval dalším povedeným rohovým kopem, po němž Ukrajinec Sikan dal hlavou třetí gól.
Mistr Kazachstánu ve 38. minutě přišel o vyloučeného Širobokova. Loni hrál skupinovou fázi Ligy mistrů, letos se pravděpodobně bude muset spokojit jen s Konferenční ligou.
Besiktas vedl už po dvanácti minutách 2:0. Po Yilmazových centrech se prosadili Korejec O Hjon-kjo a Murillo z Panamy. Černý se dostal dvakrát k zakončení, ale jednou minul a druhý pokus byl zblokovaný. Po hodině hry proměnil Kokcü penaltu a zpečetil výhru.
Nakročeno do hlavní soutěže mají i dva polské kluby, s nimiž čeští zástupci bojují o desáté místo v klubovém žebříčku UEFA, které jako poslední zajišťuje přímou účast v Lize mistrů. Jagiellonia Bialystok rozdrtila Iberii Tbilisi 4:0 a Lech Poznaň nad švýcarským Thunem vyhrál dokonce 7:0. Překonal tak rekord Evropské ligy, jehož spoludržitelem byla pražská Slavia, která před třemi lety porazila Šeriff Tiraspol 6:0.