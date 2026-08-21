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Další facka a rozladění v Plzni. Dojde na velký třesk? Opět se řeší pozice Hyského

Kouč Plzně Martin Hyský během utkání play off EL proti Bělehradu
Kouč Plzně Martin Hyský během utkání play off EL proti BělehraduZdroj: Profimedia
Martin Hyský diriguje své svěřence na hřišti CZ Bělehrad
Martin Hyský diriguje své svěřence na hřišti CZ Bělehrad
Proti Plzni se dvakrát trefil Mirko Ivanič
Tomáš Ladra při pokusu překonat obránce CZ Bělehrad
Patrik Hrošovský u míče
Dávid Krčík v akci proti CZ Bělehrad
Merchas Doski s míčem
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Jonáš Bartoš
Evropská liga
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Po nadějném vstupu se fotbalistům Plzně hra v Bělehradu ve čtvrtek večer úplně rozpadla. Viktoria si odváží z prvního utkání play off o Evropskou ligu vysokou porážku 0:3, v domácí odvetě už bude mít pramalou šanci na postup do hlavní fáze. Mužstvo o víkendu nehraje a kolem klubu znovu silně rezonují hlasy, že může dojít k výměně na trenérské lavičce. „To neřeším a nemyslím na to,“ odpovídal Martin Hyský po nepovedeném utkání na tiskové konferenci.

Plzeň v pěti zápasech inkasovala čtrnáct branek, vyhrála jediný – 3:2 doma se Zlínem. Ve čtvrtek v Bělehradě tým podruhé v ročníku padl, jasná ztráta 0:3 směrem k odvetě o hlavní fázi Evropské ligy tuze bolí. Ambicí Viktorie je jednoznačný postup, byť narazila na kvalitního soupeře. V minulých sezonách dvakrát po sobě prošla až do jarní fáze, teď potřebuje zázrak, aby doma dvojzápas otočila.

Jenže tým ani nálada okolo klubu nejsou vůbec ideální. Plzni se opět rozpadla defenziva, prohra mohla být ještě vyšší. Třeba kdyby Lukáš Červ v jedné situaci nepředvedl skoro hrdinský návrat, další vyložené příležitosti zase domácí nedokázali dotáhnout. Mužstvo na první pohled nefunguje, ideální nemá být ani souznění mezi kabinou, realizačním týmem a nejvyšším vedením.

Ve Viktorii se během nepovedeného startu do sezony několikrát řešil trenér Martin Hyský, doteď měl zastání především od lidí okolo majitele Michala Strnada. Podle informací redakce už i oni začínají být po výkonu na jihovýchodě Evropy skeptičtí. Nemluvě o pohledu Adolfa Šádka a jeho nejbližších spolupracovníků. Po neúspěšném vstupu do evropské kvalifikace tlak na odvolání trenéra znovu sílí.

„To neřeším, na tohle vůbec nemyslím. Naopak. Chystám se teď na to, abychom dobře zhodnotili zápas, který jsme odehráli. Ve fotbale se stává, že naděje umírá poslední. Je potřeba, abychom věřili, i když výsledek není dobrý. Prohra 0:3 se doma dá otočit,“ odpověděl Hyský ve čtvrtek večer v Bělehradě na dotaz sport.cz, zda se cítí v ohrožení.

Plzeň má odložený nedělní zápas v Hradci, v pátek se vrací z Bělehradu domů. Vedení klubu intenzivně řeší, co dál. Pokud Šádek dostane souhlas vyměnit kouče od kolegů z vedení (zejména místopředseda představenstva Marek Šmrha, člen dozorčí rady David Vaněk), pravděpodobně se může už před odvetou s CZ stát, že klub udělá velkou změnu.

Tým by v takovém případě mohl dočasně převzít asistent Marek Bakoš, nový kouč by se ladil směrem k zářijové reprezentační přestávce. Na listu je teplický Zdenko Frťala, vedení se vyptávalo i na jabloneckého Luboše Kozla. Ten je ale pod smlouvou na severu Čech, v klubu je úspěšný a spokojený. Variantou mohou být také aktuálně volní trenéři – ex-olomoucký Tomáš Janotka nebo ex-liberecký Radoslav Kováč. 

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