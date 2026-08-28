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Los Evropské ligy ONLINE: Sparta a Plzeň čekají na soupeře, oba týmy jsou ve druhém koši

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BLÁZNIVÝ VEČER českého fotbalu: Plzeň a Jablonec v totální euforii, Hradec s dýkou v srdci • Zdroj: iSport.tv
Děkovačka hráčů Plzně s fanoušky
Sparta před odvetou 3. předkola LM v Lyonu
Radoslav Kováč v premiéře plzeňského kouče
John Mercado se při odvetě v Lyonu neprosadil
Postupová radost Plzně
Asger Sorensen brání Loïse Opendu z Lyonu
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Evropská liga
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Po úžasném plzeňském obratu proti CZ Bělehrad bude mít český fotbal v ligové fázi Evropské ligy nakonec dva kluby! Viktoria doplnila Spartu, která už měla účast zajištěnou po neúspěchu v předkole Ligy mistrů. Oba kluby se v pátek ve 13 hodin dozví osmičku soupeřů. Které týmy z předních evropských lig mohou zavítat do Česka? ONLINE přenos z losu sledujte na webu iSport.

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Losování Evropské ligy

Po dramatickém pohárovém čtvrtku už známe kompletní šestatřicítku účastníků Evropské ligy. Plzni vyšla změna trenéra dokonale, Martina Hyského před odvetou proti srbskému soupeři nahradil Radoslav Kováč a dovedl Západočechy k divoké výhře 5:1 po prodloužení. 

Klubový koeficient posílá Viktorii před pátečním losem do druhého koše, ve kterém je také Sparta. Připomeňme, že už potřetí se bude hrát v systému, kdy každý celek narazí na osm různých soupeřů (dva z každého koše, čtyři doma, čtyři venku) a výsledky se sčítají do jedné velké tabulky. Nejlepší osmička postupuje rovnou do osmifinále, kluby na pozicích 9 až 24 čeká úvodní kolo play off. Pro nejhorších 12 týmů soutěž končí.

Na koho tedy mohou dva české kluby narazit?

  • Z prvního koše na celky, které by se určitě nejraději viděly v Lize mistrů. Na první pohled upoutají pozornost italské velkokluby Juventus a AC Milán. Pikantní by byl i střet s Patrikem Schickem z Bayeru Leverkusen nebo Matějem Šínem z Alkmaaru. Z předkola Ligy mistrů se sem propadl třeba i Lyon. 
  • Ve druhém koši je kromě českých zástupců například maďarský Ferencváros, skotský Celtic nebo rakouský Salcburk, který Sparta před dvěma lety porazila v Lize mistrů. 
  • Nabitý je také třetí koš, paradoxně se jeví i jako silnější než ten druhý. Najdeme v něm totiž tři celky z Premier League - Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland. Nepříjemná by byla i Celta Vigo nebo dva kluby z Polska.
  • Ve čtvrtém koši už jsou papírově poměrně velké výkonnostní rozdíly. Dostat Hoffenheim nebo Besiktas si na Letné ani v Plzni asi moc přát nebudou. Zajímavým soupeřem naopak může být portugalské Torreense. Klub totiž působí až ve druhé lize, do EL se dostal díky vítězství v národním poháru. 

Losuje se v pátek od 13 hodin v Monaku, soutěž začne ve středu 16. září. Finále se odehraje 26. května 2027 ve Frankfurtu. V infografice se podívejte na kompletní rozřazení do košů. 

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