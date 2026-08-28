Los Evropské ligy ONLINE: Sparta a Plzeň čekají na soupeře, oba týmy jsou ve druhém koši
Po úžasném plzeňském obratu proti CZ Bělehrad bude mít český fotbal v ligové fázi Evropské ligy nakonec dva kluby! Viktoria doplnila Spartu, která už měla účast zajištěnou po neúspěchu v předkole Ligy mistrů. Oba kluby se v pátek ve 13 hodin dozví osmičku soupeřů. Které týmy z předních evropských lig mohou zavítat do Česka? ONLINE přenos z losu sledujte na webu iSport.
Po dramatickém pohárovém čtvrtku už známe kompletní šestatřicítku účastníků Evropské ligy. Plzni vyšla změna trenéra dokonale, Martina Hyského před odvetou proti srbskému soupeři nahradil Radoslav Kováč a dovedl Západočechy k divoké výhře 5:1 po prodloužení.
Klubový koeficient posílá Viktorii před pátečním losem do druhého koše, ve kterém je také Sparta. Připomeňme, že už potřetí se bude hrát v systému, kdy každý celek narazí na osm různých soupeřů (dva z každého koše, čtyři doma, čtyři venku) a výsledky se sčítají do jedné velké tabulky. Nejlepší osmička postupuje rovnou do osmifinále, kluby na pozicích 9 až 24 čeká úvodní kolo play off. Pro nejhorších 12 týmů soutěž končí.
Na koho tedy mohou dva české kluby narazit?
- Z prvního koše na celky, které by se určitě nejraději viděly v Lize mistrů. Na první pohled upoutají pozornost italské velkokluby Juventus a AC Milán. Pikantní by byl i střet s Patrikem Schickem z Bayeru Leverkusen nebo Matějem Šínem z Alkmaaru. Z předkola Ligy mistrů se sem propadl třeba i Lyon.
- Ve druhém koši je kromě českých zástupců například maďarský Ferencváros, skotský Celtic nebo rakouský Salcburk, který Sparta před dvěma lety porazila v Lize mistrů.
- Nabitý je také třetí koš, paradoxně se jeví i jako silnější než ten druhý. Najdeme v něm totiž tři celky z Premier League - Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland. Nepříjemná by byla i Celta Vigo nebo dva kluby z Polska.
- Ve čtvrtém koši už jsou papírově poměrně velké výkonnostní rozdíly. Dostat Hoffenheim nebo Besiktas si na Letné ani v Plzni asi moc přát nebudou. Zajímavým soupeřem naopak může být portugalské Torreense. Klub totiž působí až ve druhé lize, do EL se dostal díky vítězství v národním poháru.
Losuje se v pátek od 13 hodin v Monaku, soutěž začne ve středu 16. září. Finále se odehraje 26. května 2027 ve Frankfurtu. V infografice se podívejte na kompletní rozřazení do košů.