Program Evropské ligy: Sparta začne v Arménii, Plzeň doma s Belgičany. Kdy na týmy z Anglie?
Fotbalisté Sparty i Plzně se v hlavní fázi Evropské ligy utkají s Lilleströmem a Bournemouthem. Pražané narazí také na další anglický tým, vítěze Konferenční ligy Crystal Palace, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk, Ararat-Armenia a zopakují si březnový souboj s Alkmaarem. Viktorii už ve třetí sezoně po sobě čeká Ferencváros Budapešť, nastoupí i proti Unionu Saint-Gilloise s českým hráčem Ondřejem Kričfalušim, Benfice Lisabon, Realu Sociedad, Bialystoku a Levski Sofia. Rozhodl o tom páteční los v Monaku. Jak vypadá program obou týmů? Najdete ho na konci tohoto článku.
Ligová část soutěže začne ve středu 16. září a vyvrcholí závěrečným osmým kolem 28. ledna příštího roku. Přesný rozpis zápasů by měla UEFA zveřejnit až v neděli. Finále se uskuteční 26. května ve Frankfurtu.
Poháry se třetím rokem hrají v novém formátu. Všech 36 účastníků ligové části vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovacích bojů, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, čtyři doma a stejný počet venku.
Sparta doma přivítá Alkmaar, Rennes, Bournemouth a Lilleström, venku se představí v Pireu proti Olympiakosu, v Salcburku, v Londýně proti Crystal Palace a v Jerevanu proti Araratu-Armenia.
Plzeň naopak Bournemouth vyzve na jeho hřišti, venku nastoupí také v San Sebastianu, Lilleströmu a již třetí sezonu po sobě v Budapešti proti Ferencvárosi. Ve Štruncových sadech bude hostit věhlasnou Benfiku, Union Saint-Gilloise, Jagiellonii Bialystok a Levski Sofia.
Sparta se do ligové fáze Evropské ligy dostala poté, co ve 3. předkole Ligy mistrů vypadla s Lyonem. Úřadující český vicemistr se v hlavní části pohárů představí počtvrté za sebou, Plzeň dokonce popáté po sobě.
V minulých dvou sezonách Viktoria v Evropské lize došla do osmifinále a úvodního kola vyřazovacích bojů. Účast v hlavní fázi soutěže si zajistila ve čtvrtek, kdy po vítězství 5:1 po prodloužení nad Crvenou zvezdou Bělehrad senzačně otočila dvojzápas po úvodní porážce 0:3 venku.