Sparta čeká na soupeře v Evropské lize. V jakém je koši a kdo jí hrozí?
V pátek ve 13 hodin se fotbalisté Sparty dozví osmičku soupeřů v ligové fázi Evropské ligy. Doplnit se je pokusí Plzeň, která bude doufat v zázračnou otočku po prohře 0:3 proti CZ Bělehrad. Ve třetím ročníku nového pohárového formátu čekají celky čtyři domácí a čtyři venkovní utkání. Proti týmům z každého výkonnostního koše odehrají dva zápasy. Které týmy z předních evropských lig mohou zavítat do Česka?
Z celkových 36 účastníků ligové fáze jich už známe 18. Dalších šest se do Evropské ligy ještě propadne ze čtvrtého předkola Ligy mistrů. Soutěž doplní dvanáctka z posledního předkola Evropské ligy, které hraje ve čtvrtek i Viktoria Plzeň.
Porážka 0:3 v Bělehradě zlomila vaz kouči Martinu Hyskému, v odvetě tak Západočechy poprvé povede nový trenér Radoslav Kováč. Bývalý trenér Liberce bude určitě chtít ve své premiéře dvojzápas zdramatizovat.
Po vyřazení v boji o Ligu mistrů s Lyonem (celkem 2:4) se Sparta musí spokojit s druhou nejvyšší evropskou soutěží. Letenští budou pravděpodobně losováni z druhého koše. Připomeňme, že už potřetí se bude hrát v systému, kdy každý celek narazí na osm různých soupeřů (dva z každého koše, čtyři doma, čtyři venku) a výsledky se sčítají do jedné velké tabulky. Nejlepší osmička postupuje rovnou do osmifinále, kluby na pozicích 9 až 24 čeká úvodní kolo play off. Pro nejhorších 12 týmů soutěž končí.
Na koho tedy mohou Pražané a případně Plzeň narazit?
Z prvního koše určitě na celky, které by se nejraději viděly v Lize mistrů. Na první pohled upoutají pozornost italské velkokluby Juventus a AC Milán. Pikantní by byl i střet s Patrikem Schickem z Bayeru Leverkusen nebo Matějem Šínem z Alkmaaru.
Nabitý je i třetí koš, paradoxně se jeví i silnější než ten druhý. Najdeme v něm totiž tři celky z Premier League - Crystal Palace, Bournemouth a Sunderland. Fanoušci Sparty by si jistě přáli narazit na Hoffenheim, ve kterém působí jejich oblíbenec Adam Hložek a další Češi Vladimír Coufal a Robin Hranáč.
Zajímavým soupeřem by bylo určitě i portugalské Torreense ze čtvrtého koše. Klub totiž působí ve druhé portugalské lize, do EL se dostal díky vítězství v poháru.
Losuje se v pátek od 13 hodin v Monaku, soutěž začne ve středu 16. září. Finále se odehraje 26. května 2027 ve Frankfurtu. V infografice se podívejte na rozřazení do košů.