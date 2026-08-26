Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?
- Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká odveta play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. Premiéru si odbude trenér Radoslav Kováč.
- V prvním utkání Západočeši prohráli vysoko 0:3.
- Zápas se koná ve čtvrtek od 19:00 v plzeňské Doosan Aréně. Kde sledovat duel Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad
Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 19:00
Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň
Rozhodčí: Danny Makkelie, Nizozemsko
4. předkolo: Evropské ligy 2026/27
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v odvetě play-off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.
Další možností jsou streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je být registrován a mít kladný zůstatek na účtu.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad začíná v 19:00.
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Plzeň v evropských pohárech 2026/27
Západočechy čeká odveta play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. V prvním zápase hráči Plzně prohráli vysoko 0:3, což stálo místo Martina Hyského. Nového kouče Radoslava Kováče tak čeká náročný debut u týmu.
|Viktoria Plzeň v Evropské lize 2026/27
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.
|České týmy v evropských pohárech 2026/27
|Slavia Praha v Lize mistrů
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8. zápas:
|Sparta Praha v Lize mistrů
1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1
2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0
|Sparta Praha v Evropské lize
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
5. zápas:
6. zápas:
7. zápas:
8. zápas:
|Viktoria Plzeň v Evropské lize
1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0
2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00
|Hradec Králové v Evropské lize
1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1
2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1
3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1
4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0
|Hradec Králové v Konferenční lize
1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2
2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00
|Jablonec v Konferenční lize
1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2
2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0
3. zápas: Jablonec – RFS 2:0
4. zápas: RFS – Jablonec 1:2
5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0
6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00