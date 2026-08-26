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Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Prince Adu v akci proti CZ Bělehrad
Prince Adu v akci proti CZ BělehradZdroj: Profimedia.cz
Plzeň v prvním kole play off o Evropskou ligu na hřišti CZ Bělehrad
Tomáš Ladra při pokusu překonat obránce CZ Bělehrad
Dávid Krčík v akci proti CZ Bělehrad
Martin Hyský
Radoslav Kováč
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Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká odveta play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. Premiéru si odbude trenér Radoslav Kováč.
  • V prvním utkání Západočeši prohráli vysoko 0:3.
  • Zápas se koná ve čtvrtek od 19:00 v plzeňské Doosan Aréně. Kde sledovat duel Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad živě?

Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad

Datum a čas: čtvrtek 27. srpna, 19:00

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Rozhodčí: Danny Makkelie, Nizozemsko

4. předkolo: Evropské ligy 2026/27

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v odvetě play-off Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na Nova Sport 5.

Další možností jsou streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je být registrován a mít kladný zůstatek na účtu.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Úvodní výkop duelu Viktoria Plzeň vs. CZ Bělehrad začíná v 19:00.

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Plzeň v evropských pohárech 2026/27

Západočechy čeká odveta play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. V prvním zápase hráči Plzně prohráli vysoko 0:3, což stálo místo Martina Hyského. Nového kouče Radoslava Kováče tak čeká náročný debut u týmu.

Viktoria Plzeň v Evropské lize 2026/27

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia má jistou účast v Lize mistrů a Sparta v Evropské lize, zatímco další tři české kluby bojují v kvalifikacích. Viktorii Plzeň čeká odveta v play-off téže soutěže, kde se postaví Crvené zvezdě Bělehrad. Hradec se v posledním předkole Konferenční ligy utká s Panathinaikosem, který přivítá na domácí půdě. Jablonec se ve stejné fázi soutěže postaví skotským Rangers.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Sparta Praha v Lize mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

5. zápas:

6. zápas:

7. zápas:

8. zápas:

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad, 27. 8., 19:00

Hradec Králové v Evropské lize

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v Konferenční lize

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos, 27. 8., 19:00

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers, 27. 8., 18:00

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