Kováč poprvé s Plzní: Áda z nás vybouchá maximum. Mluvil o změnách, co kabina?
V neděli vedl v Plzni první trénink, ve středu už se chystal na premiéru v evropských pohárech. Radoslav Kováč (46) převzal Viktorii a v odvetě 4. předkola Evropské ligy se s týmem pokusí otočit skóre 0:3 z utkání na půdě CZ Bělehrad. Na první tiskovou konferenci v roli trenéra Viktorie ho doprovodil i klubový šéf Adolf Šádek. „Může to být zajímavé,“ řekl exliberecký kouč, když popisoval své první dny na západě Čech, kde kvůli špatným výsledkům v pátek skončil Martin Hyský.
Jaké máte první dojmy z nového týmu?
„Samé pozitivní, výborné. Moc dobře víme, že jsme přišli do velkého klubu. Procesy jsou tady perfektně nastavené, my teď musíme zlepšit hlavně sportovní stránku. Děláme všechno, aby se nám to povedlo.“
Přemýšlel jste nad bleskovou nabídkou?
„Je to pro nás všechny (Kováč si přivedl do realizačního týmu také kolegy Davida Mikulu a Michala Hampla) určitě velká výzva. Jsme rádi, že tady můžeme být. Je to výzva nejen pro nás jako nový realizák, ale i pro hráče a další, co v klubu působí delší dobu. V Plzni to velmi dobře funguje, jsou tady vynikající podmínky pro to, abychom předváděli co nejlepší výkony.“
Na co jste se od nedělního nástupu zaměřili?
„Pracovali jsme s týmem na mentalitě jednotlivých hráčů, chceme do příštího zápasu (čtvrteční odvety s CZ Bělehrad) vnést co nejvíc energie. Od první minuty k tomu budeme potřebovat lidi na stadionu, naladit si je výkonem. Chodit víc do brány, aby tam byly střely, centry, mít skvěle nastavenou hlavu. Co je důležité, musíme být také trpěliví a pozorní v defenzivě.“
Překvapilo vás laso ze západu Čech?
„Jak už jsem říkal – moc nás potěšilo, že se spojujeme s tak velkým klubem. Plzeň beru jednoznačně jako TOP 3 v republice, za posledních šestnáct let je to dlouhodobě vybudovaný, fungující klub, vyhrál šest titulů. S Plzní se musí vždycky počítat.“
V pozici trenéra zažijete proti CZ Bělehrad premiéru v evropských pohárech. Koukal jste na zápas LASKu Linec proti Glasgow, který v úterní odvetě kvalifikace Ligy mistrů otočil ztrátu 0:3 z prvního zápasu?
„Šli do zápasu z nula tři a ještě dostali na začátku gól. V tu chvíli tomu málokdo věřil. Ale ukázali fantastickou mentalitu a nakonec to zvládli. Aspektů, které se v takové chvíli musí sejít, je víc. Ale všichni podobnému scénáři věříme a jsme velmi odhodlaní. Snad nám také pomůžou fanoušci.“
V červnu jste předčasně skončil v Liberci, najednou přišla nabídka z Plzně. Váhal jste?
„Tohle je fotbal, děje se to všude. Neváhal jsem ani vteřinu. Je to velká výzva z velkého klubu, pro nás obrovská šance. Budeme tvrdě pracovat, chceme změnit pár věcí. Ukáže čas, jak se nám to podaří, ale jsme zdravě a velmi motivovaní. To je nejdůležitější, abychom mohli uspět.“
Chystáte na Bělehrad oproti prvním zápasu změny v sestavě?
„Sami víte, že času od neděle moc nebylo. Přišli jsme s nějakými myšlenkami, ale nechceme kluky zahltit. Naopak se jim to snažíme usnadnit. Uvidíte zítra, s čím jsme přišli, snad to bude v pozitivním smyslu. Hodně jsme čerpali od stávajícího realizačního týmu, sbírali jsme od nich co nejvíc informací, chceme všechno navnímat. Hráči, co začnou, budou stejně důležití jako ti, co zápas skončí. Udržujeme v týmu správné napětí, abychom hráče nastartovali. Potenciál stoprocentně mají, jen jim potřebujeme nějaké věci nastavit, aby to dobře fungovalo.“
V jakém stavu jste našel kabinu?
„To tady nechci komentovat. Výsledkově to poslední dobou nebylo ideální, jinak bych tady asi neseděl. Vyříkali jsme si některé věci za zavřenými dveřmi. Ve Viktorce se musí vyhrávat každý zápas, snad předvedeme takový výkon, aby se nám to hned ve čtvrtek povedlo. Nejlépe s postupem.“
Jste připravený na to, že musíte začít vyhrávat okamžitě?
„Pod tlakem jsem celý život, ve velkém klubu ho potřebujete. Není to jednoduché, ale pod tlakem se nejvíc zlepšujete. Mentálně jsme odolní a silní, s kolegy už jsme si prožili i těžší chvíle a snad to tady zúročíme.“
Těšíte se na spolupráci s Adolfem Šádkem, který vás doprovodil na tiskovou konferenci?
„Věřím, že Áda z nás vybouchá maximum. V dobrém slova smyslu, abychom tady byli co nejdéle. Stát se může cokoliv, nechci teď predikovat. Pro úspěch udělá všechno, stejně jako my. Snad se nám to spojí ve správný bod a může to být zajímavé.“