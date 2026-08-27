Kováčův pokus o zázrak: návrat Višinského i hráčů do pozic? S čím může jít do odvety
Dohnat třígólové manko v domácí odvetě? Úterní kvalifikace Ligy mistrů v Linci (LASK proti Rangers 5:1 po prodloužení) ukázala, že zázraky jsou možné. Spoléhat na to musí i plzeňská Viktoria, která půjde do repete s CZ Bělehrad (v Srbsku před týdnem 0:3). Poprvé s Radoslavem Kováčem na lavičce. Jaké lze očekávat změny v týmu, který špatně odstartoval sezonu?
Viktoria v Bělehradu začala dobře, naznačila, že do obrany srbského soupeře se lze dostat. Postupně ale zcela odpadla a schytala debakl, který mohl dopadnout ještě hůř než prohrou 0:3. Zápas stál místo trenéra Martina Hyského, na premiéru v pohárové Evropě se s Plzní do odvety chystá Radoslav Kováč.
Nový kouč úřaduje na západě Čech od neděle, čas na velké změny dostal minimální – konkrétně tři dny v tréninkovém procesu. Zcela jistě ale nějaké věci do odvety nachystá. „Hodně jsme čerpali od stávajícího realizačního týmu, sbírali jsme od nich co nejvíc informací, chceme všechno navnímat. Hráči, co začnou, budou stejně důležití jako ti, co zápas skončí,“ pravil Kováč na své první tiskové konferenci v roli trenéra Plzně.
Nabízí se přechod do stoperské trojice – systém s wingbeky vyhovuje na pravé straně Amaru Memičovi, na druhou stranu se může přesunout Cheick Souaré. Oba hráči umí nachystat ze stran potřebný servis při centrech a průnicích do vápna, což Plzeň při nutnosti vstřelit minimálně tři branky potřebuje.
Očekávat lze návrat Denise Višinského do základu, Kováč s účastníkem mistrovství světa úspěšně spolupracoval v Liberci. V ofenzivě bude spoléhat na kapitána Matěje Vydru a zřejmě podrží i Prince Adua, při správném nastavení rozdílového hráče na evropské scéně. Produktivní je na startu sezony Christophe Kabongo – může být připravený na roli důležitého žolíka, případně by šel místo Višinského – pak by mohl Plzni fungovat silný „trojzubec“ schopný soubojovat ve vápně – fyzickou hru s důraznou koncovkou zvládají vedle Kabonga také Vydra s Aduem.
Uprostřed pole je nutné ukotvit dvojici Patrik Hrošovský, Lukáš Červ. Ideálně je obsadit do role rovnocenných „osmiček“ – Hrošovského vrátit do dispečerské role, nikoliv ofenzivní desítky s nutností náběhů za obranu. Červ je zase nejplatnější při agresivním odebírání balonu a práci na velkém prostoru, dokáže vystřelit z dálky.
„Hráli jsme hluboko pod své možnosti, jsme schopni mnohem lepších výkonů,“ přiznal den před odvetou s CZ stoper Sampson Dweh. „V kariéře jsem ještě takový výsledek v odvetě neotočil, ale snad po čtvrtku získám novou zkušenost,“ usmíval se liberijský reprezentant.
Klíčové bude upravit hru směrem dozadu. Plzeň zažívala úspěšné období pod Miroslavem Koubkem ve stoperské trojce, aktuálně velice schází dlouhodobě zraněný Václav Jemelka. Společně s Janem Paluskou by se ale brzy mohli zapojit do týmového tréninku.
V rozestavení 3-4-3, případně 3-4-2-1 často pracoval i Kováč v Liberci. Jistou pozici má Dweh, zprava se nabízí herní Filip Prebsl nebo vytěžovanější Dávid Krčík. Oba neoplývají dynamikou, ale dokážou správně podporovat ofenzivu. Na levém stoperovi se rozhodne pravděpodobně mezi Merhasem Doskim a Karlem Spáčilem – ani jeden nepodává přesvědčivé výkony, českému blonďákovi ale hra na tři vzadu svědčí.
Důležité bude, aby jednotliví hráči plnili role, které jsou jim na hřišti přirozené – tedy že Hrošovský je středový rozehrávač, Memič jezdec po lajně, Souaré se v Plzni dlouho profiloval jako levonohý krajní hráč. „Uvidíte, s čím jsme přišli. Ale snad to bude v pozitivním smyslu,“ pravil Kováč den před výkopem.
MOŽNÉ SESTAVY PLZNĚ
Nejpravděpodobnější
Wiegele - Krčík, Dweh, Spáčil - Memič, Červ, Hrošovský, Souaré - Vydra, Višinský - Adu.
Tlak do ofenzivy
Wiegele - Prebsl, Dweh, Doski - Memič, Červ, Hrošovský, Souaré - Vydra - Kabongo, Adu
Konzervativní
Wiegele - Memič, Krčík, Dweh, Doski - Červ, Hrošovský - Souaré, Ladra, Višinský - Adu.