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ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad 1:1. Gólovou ránu Adua na brankové čáře zastavil obránce

Plzeň v domácí odvetě proti CZ Bělehradu
Plzeň v domácí odvetě proti CZ BělehraduZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Prince Adu poslal Viktorii do vedení
Hráči Plzně se radují z gólu
Vyrovnávací trefa CZ Bělehradu proti Plzni
Fotbalisté CZ Bělehradu se radují z trefy proti Plzni
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ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Fotbalisté Plzně se v domácí odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0:3, a pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky. Viktorii premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. Zápas, který startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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