ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad 1:1. Gólovou ránu Adua na brankové čáře zastavil obránce
Fotbalisté Plzně se v domácí odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0:3, a pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky. Viktorii premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. Zápas, který startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.