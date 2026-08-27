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ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad. Viktoria poprvé pod Kováčem, předvede vysněný obrat?

Kabongo vrátil Plzni vedení z penalty
Kabongo vrátil Plzni vedení z penaltyZdroj: ČTK / Kubeš Slavomír
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
První tisková konference Radoslava Kováče jako trenéra Plzně
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ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Fotbalisté Plzně se v domácí odvetě závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad pokusí o malý zázrak. Západočeši před týdnem utrpěli se srbským mistrem vysokou porážku 0:3, a pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky. Viktorii premiérově povede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. Zápas, který startuje v 19.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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