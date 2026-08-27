Plzeň - CZ Bělehrad 5:1pp. Tři penalty a senzační obrat Viktorie! Kováč se Šádkem do půl těla
Dotáhnout třígólové manko je v pohárové odvetě prakticky nemožné. Jenže v Plzni se ve čtvrtek večer povedlo něco naprosto speciálního! Diváci v Doosan Areně prožili fotbalové drama, jaké v moderní patnáctileté úspěšné éře na stadionu ještě neviděli. Viktoria poslala divoký zápas s CZ Bělehrad za stavu 4:1 do prodloužení, nizozemský sudí Danny Makkelie nařídil tři penalty. Dvě Viktoria proměnila, drama rozhodl pátou postupovou brankou střídající Dávid Krčík. Trenér Radoslav Kováč prožil snový nástup na lavičku – jeho tým nabídl fanouškům úžasný obrat a slaví postup do hlavní fáze Evropské ligy. Nový kouč i šéf Adolf Šádek dokonce slavili do půl těla.
Přímo na stadionu mužstvo hnali aktéři dřívějších úspěchů. Roman Hubník, Václav Procházka a Milan Petržela dorazili v roli televizních expertů, na stadionu se s fanoušky na tribuně fotil i Jean-David Beauguel. Nejlepší střelec Viktorie v poslední titulové sezoně pod Michalem Bílkem, který kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil poslední angažmá v Artisu. Na VIP tribunu usedl exreprezentační trenér Miroslav Koubek a předchůdce odvolaného Martina Hyského.
Nakonec sledovali nebývalé drama, kdy tým zvládl senzační obrat po vysoké prohře 0:3 z Bělehradu v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy. Plzeň dostala zápas za stavu 4:1 do prodloužení, kde rozhodl Dávid Krčík. Radoslav Kováč v neděli nahradil odvolaného Hyského a hned o čtyři dny později slaví jeden z největších úspěchů kariéry!
Po zápase křepčil s celým stadionem, odvázal se i klubový šéf Adolf Šádek – společně slavili nádherný obrat s fanoušky pod kotlem do půl těla. „Chutná to skvěle, pocity jsou krásné. Říkali jsme si, že do toho musíme dát maximum energie, vášně a uvidíme, jak to dopadne. Nakonec se nám podařilo postoupit, poděkování patří i fanouškům,“ hodnotil utkání záložník Patrik Hrošovský, jeden z nejlepších mužů zápasu.
Postupně si rozeberme divoký večer, který se velmi silně zapíše do západočeské fotbalové kroniky. Plzeň hnaná nadšeným publikem se dostala do vedení 3:1, branky dali Prince Adu, z penalty Denis Višinský a Patrik Hrošovský. Ghanský forvard, nejlepší hráč hlavně v prvním poločase, ještě za stavu 1:1 jednu penaltu neproměnil.
„Věřil si na ni, dal předtím gól. Je to útočník, byl v dobrém rozpoložení. Bohužel neproměnil, ale dokázali jsme to i tak zlomit. Jsem na ten tým hrdý, reakce byla dobrá a doufám, že nám to pomůže do sezony,“ dodal Hrošovský.
Mrzuté selhání Adua ani další jeho parťáky nakonec štvát nemusí. V nastavení se totiž Plzeň dočkala třetí penalty. Exslávista Muhammed Cham podržel gólmana Floriana Wiegeleho, který vyběhl na jeden z posledních rohů zápasu. Sudí Danny Makkelie foukl bez váhání do píšťalky a potřetí ukázal na bílý puntík. Nebývalé situace využil Christophe Kabongo a poslal zápas do prodloužení.
Viktoria dál mačkala zlomeného soupeře a dočkala se i postupové branky. V 94. minutě se po přetaženém centru od střídajícího Kabonga prosadil hlavou další střídající hráč Krčík, rozhodčí nakonec po konzultacích s VARem branku uznal.
Plzeň pod novým trenérem slaví divokou výhru 5:1 a účast v hlavní fázi Evropské ligy, která po prvním zápase v Bělehradě prakticky zmizela. Kováčův nástup ale zafungoval, Viktorii navíc šly zásadní momenty odvetného zápasu do karet.
Domácí stoprocentně využili dlouhou přesilovku, v 53. minutě se nechal zbytečně vyloučit Osman Bukari. U lajny se ohnal po Merchasi Doskim a zaslouženě mazal ze hřiště, šlo o jeden z klíčových momentů čtvrtečního dramatu.
Zatímco srbský kotel a početná výprava novinářů i partnerů nechápala, co jejich tým v Plzni vyvedl, Viktoria pod Kováčem rozdováděla zaplněný stadion. Po špatném startu sezony může přijít zásadní zlom, který celý klub nakopne do dalších měsíců.
Čtvrteční noc si totiž ti, co byli v Plzni na stadionu, budou zřejmě do konce života pamatovat…