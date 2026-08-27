Předplatné

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1pp. Tři penalty a senzační obrat Viktorie! Zahraje si Evropskou ligu

Hráči Plzně se radují z gólu
Hráči Plzně se radují z góluZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Plzeň v domácí odvetě proti CZ Bělehradu
Prince Adu poslal Viktorii do vedení
Hráči Plzně slaví gól Adua
Vyrovnávací trefa CZ Bělehradu proti Plzni
Fotbalisté CZ Bělehradu se radují z trefy proti Plzni
Muhammed Cham z Bělehradu, Lukáš Červ z Plzně a Marko Arnautović
Osman Bukari z Bělehradu a Merchas Doski z Plzně
15
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (62)

Dotáhnout třígólové manko je v pohárové odvetě prakticky nemožné. Jenže v Plzni se ve čtvrtek večer povedlo něco naprosto speciálního! Diváci v Doosan Areně prožili drama, jaké v moderní patnáctileté úspěšné éře na stadionu ještě neviděli. Viktoria poslala divoký zápas s CZ Bělehrad za stavu 4:1 do prodloužení, nizozemský sudí Danny Makkelie nařídil tři penalty. Dvě Viktoria proměnila, drama rozhodl pátou postupovou brankou střídající Dávid Krčík. Radoslava Kováč prožil snový nástup na lavičku – jeho tým nabídl fanouškům úžasný obrat ve 4. předkole a slaví postup do hlavní fáze Evropské ligy.

Přímo na stadionu mužstvo hnali aktéři dřívějších úspěchů. Roman Hubník, Václav Procházka a Milan Petržela dorazili v roli televizních expertů, na stadionu se s fanoušky na tribuně fotil i Jean-David Beauguel. Nejlepší střelec Viktorie v poslední titulové sezoně pod Michalem Bílkem, který kvůli zdravotním problémům předčasně ukončil poslední angažmá na Artisu. Na VIP tribunu usedl exreprezentační trenér Miroslav Koubek a předchůdce odvolaného Martina Hyského. 

Nakonec sledovali nebývalé drama, kdy tým zvládl senzační obrat po vysoké prohře 0:3 z Bělehradu v úvodním utkání. Plzeň dostala zápas za stavu 4:1 do prodloužení, kde rozhodl Dávid Krčík. Radoslav Kováč v neděli nahradil odvolaného Hyského a hned o čtyři dny později slaví jeden z největších úspěchů kariéry!

Postupně si rozeberme divoký večer, který se velmi silně zapíše do západočeské fotbalové kroniky. Plzeň hnaná nadšeným publikem se dostala do vedení 3:1, branky dali Prince Adu, z penalty Denis Višinský a Patrik Hrošovský. Ghanský forvard, nejlepší hráč hlavně v prvním poločase, ještě za stravu 1:1 jednu penaltu neproměnil.

Mrzuté selhání ho nakonec štvát nemusí. V nastavení se totiž Plzeň dočkala třetí penalty. Exslávista Muhammed Cham podržel gólmana Floriana Wiegeleho, který vyběhl na jeden z posledních rohů zápasu. Sudí Danny Makkelie foukl bez váhání do píšťalky a potřetí ukázal na bílý puntík. Nebývalé situace využil Christophe Kabongo a poslal zápas do prodloužení.

Viktoria dál mačkala zlomeného soupeře a dočkala se i postupové branky. V 94. minutě se po přetaženém centru od střídajícího Kabonga prosadil hlavou další střídající hráč Dávid Krčík, rozhodčí nakonec po konzultacích s VARem branku uznal.

Plzeň pod novým trenérem slaví divokou výhru 5:1 a účast v hlavní fázi Evropské ligy, která po prvním zápase v Bělehradě prakticky zmizela. Kováčův nástup ale zafungoval, Viktorii navíc šly zásadní momenty odvetného zápasu do karet.

Domácí stoprocentně využili dlouhou přesilovku, v 53. minutě se nechal zbytečně vyloučit Osman Bukari. U lajny se ohnal po Merchasi Doskim a zaslouženě mazal ze hřiště, šlo o jeden z klíčových momentů čtvrtečního dramatu.

Zatímco srbský kotel a početná výprava novinářů i partnerů nechápala, co jejich tým v Plzni vyvedl, Viktoria pod Kováčem rozdováděla zaplněný stadion. Po špatném startu sezony může přijít zásadní zlom, který celý klub nakopne do dalších měsíců.

KonecLIVE
51

Vstoupit do diskuze (62)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů