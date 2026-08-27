Kováč bez trika: Největší vítězství, nechal jsem se vyhecovat. Jaký plán mu vyšel?
Užíval si naprosto výjimečný večer – v prvním zápase na evropské scéně a poprvé na lavičce Viktorie Plzeň smetl ve 4. předkole CZ Bělehrad 5:1 v prodloužení, což znamená senzační postup do hlavní fáze Evropské ligy. Nový západočeský kouč Radoslav Kováč si mimořádný úspěch vychutnával po zápase s fanoušky, před domácí kotel šel do půl těla. Stejně jako plzeňský boss Adolf Šádek, euforie v Doosan Areně byla obrovská. Po utkání se ale při hodnocení premiéry na nové adrese držel při zemi. „Je potřeba vyhrát za tři dny se Slováckem,“ zdůraznil.
Jde o vaši vysněnou premiéru na lavičce Plzně?
„Určitě. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli. Věřili jsme si, sami jsme věděli, že se musí všechno sejít. Dát první gól, aby se chytili lidi, dostali jsme energii z tribun na hřiště. Vyrovnávací gól nás utlumil. Ten zápas měl všechno. Nedali jsme penaltu, pomohla nám červená karta. Jak jsme dali třetí gól, kluci cítili krev. V prodloužení jsme po pátém gólu mohli hrát klidněji, ale hlavní je, že máme postup a budeme hrát Evropskou ligu.“
Kde hledat klíčový moment, který vás dostal k senzačnímu obratu?
„Třetí gól, samozřejmě nám pomohlo i vyloučení. Hráli jsme náročně, měl jsem chvílemi strach, abychom udrželi energii, náročnost a intenzitu. Náš plán B byl, že kluky prostřídáme kolem sedmdesáté minuty. Chtěli jsme tam dát Vydryse na třicet minut, nakonec hrál padesát. Střídající hráči to zvládli velmi dobře, všichni byli důležití. Není to o tom, zda jde někdo z lavičky. Někdo zápas začíná a někdo končí. Všichni musí cítit, že jsou pro tým důležití, musíme v mužstvu udržet napětí.“
Sledoval jste Kabongovu penaltu, kterou jste zápas dostali do prodloužení?
„Neměli jsme určené, kdo ji půjde kopat. Prince (Adu) si předtím věřil, dal gól a měl šance. Nedal, stane se. Rozhodnutí, kdo půjde kopat, je hlavně na hráčích, jaké mají sebevědomí. Kabongo to zvládl skvěle. Je to mladý kluk, ale už v minulosti je proměňoval.“
Co jste s Plzní od nedělního nástupu k týmu udělal?
„Hodně jsme komunikovali, potřebovali jsme informace od realizáku i od zkušených hráčů. Měli jsme do zápasu nějakou myšlenku, chtěli jsme hlavně zápas vyhrát. Věřili jsme, že to můžeme zvládnout. Vyhrát a pak se uvidí, na co to bude stačit. Ne všechno bylo perfektní, třeba v práci bez míče jsme měli ještě velké rezervy. Za dva dny toho kluci vstřebali hodně, to je obdivuhodné. Kvalita je tady obrovská. Nakonec jsme to zvládli, přesně tohle jsme potřebovali. Může to být takový gamechanger.“
Vy jste pak společně s Adolfem Šádkem slavili do půl těla…
„Byl jsem vyhecovaný tribunami, samozřejmě jsem za tuhle výhru rád. Nečtu úplně média, vím, že spousty lidí o prvním zápase pochybovalo. Dál to nebude číst, je třeba zůstat konzistentní. Mám radost za tuhle šanci, že tady můžeme být. Vážíme si toho, teď to znamená postup do Evropské ligy, to je důležité. Ale taky víme, že za tři dny musíme znovu vyhrát doma se Slováckem. To bude velmi složité, musíme co nejlépe zregenerovat a připravit se. Jsme v lize minus nějaké body, je potřeba uspět. Snad nám opět fanoušci pomůžou a dodají energii.“
Užíval jste si energii ze stadionu?
„Jsem opatrný, vím, jak to chodí. Hrál jsem to na nějaké úrovni. Je to krásné, ale potřebujeme vyhrávat každý týden. Energii jsem ze stadionu samozřejmě vnímal. Vyspíme se a zítra budeme přemýšlet, co s týmem dál.“
Přemýšlel jste před zápasem o více změnách?
„Hodně jsme uvažovali o tom, že postavíme dva útočníky. Pak jsme si říkali, že potřebujeme zápas nějak rozjet, mít nahoře rychlé hráče. Pak byl náš plán nastrkat tam jiné typy víc do boxu. Díky výsledku ten plán vyšel fajn. Ale víte, jak to je ve fotbale…“
Jste v hodnocení opatrný, ale přiznejte – jde o vaše největší vítězství?
„Jednoznačně. Nikdy jsem takový zápas netrénoval. Přišli jsme do velkého klubu, vidíme, jak nás lidi podporují. Určitě přijdou i těžší chvíle, ale chceme zůstat na zemi. Týmu to určitě pomůže a kabinu nastartuje.“