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Kontroverzní transparent v Plzni. Hosté oslavovali v den úmrtí válečného zločince Mladiče

Kontroverzní transparent fanoušků CZ Bělehrad v Plzni odkazjící na úmrtí Ratka Mladiče
Kontroverzní transparent fanoušků CZ Bělehrad v Plzni odkazjící na úmrtí Ratka MladičeZdroj: x.com
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Válečný zločinec Ratko Mladić na archivních fotografiích.
Euforie Lukáše Červa
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pta
Evropská liga
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Na hřišti dopadli katastrofálně. Fotbalisté CZ Bělehrad odjeli po porážce 1:5 po prodloužení z Plzni bez očekávaného postupu do hlavní fáze Evropské ligy. K tomu ještě negativní emoce na sociálních sítích vyvolal transparent jejich fanoušků, který v den úmrtí válečného zločince Ratka Mladiče vytáhli ve svém sektoru.

Odpolední zpráva z Haagu v Srbsku silně rezonovala. Ve věku 84 let tam zemřel bývalý generál Ratko Mladić. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si tam odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.

V Srbsku má navzdory prokázanému podílu na krvavých etnických čistkách stále mnoho zastánců. Mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě, napsala agentura AFP. Fotbaloví fanoušci bělehradského klubu patří rozhodně mezi ně. Grafitti s jeho podobiznou najdete například hned u stadionu v Bělehradě.

Během zápasu vytáhli srbští fanoušci ve svém sektoru transparent s nápisem: Generále, věčná sláva a díky. Odkaz na Mladičovo úmrtí je zřejmé. Ještě víc zarážející ovšem je, že se fotografie s transparentem objevila na oficiálním účtu klubu na sociální síti X.

Kromě vyřazení a pádu do Konferenční ligy tak nyní srbskému klubu hrozí i sankce ze strany UEFA, která politické projevy při zápasech přísně postihuje.

 

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