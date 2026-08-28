Kontroverzní transparent v Plzni. Hosté oslavovali v den úmrtí válečného zločince Mladiče
Na hřišti dopadli katastrofálně. Fotbalisté CZ Bělehrad odjeli po porážce 1:5 po prodloužení z Plzni bez očekávaného postupu do hlavní fáze Evropské ligy. K tomu ještě negativní emoce na sociálních sítích vyvolal transparent jejich fanoušků, který v den úmrtí válečného zločince Ratka Mladiče vytáhli ve svém sektoru.
Odpolední zpráva z Haagu v Srbsku silně rezonovala. Ve věku 84 let tam zemřel bývalý generál Ratko Mladić. Někdejší velitel bosenskosrbské armády si tam odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století.
V Srbsku má navzdory prokázanému podílu na krvavých etnických čistkách stále mnoho zastánců. Mnoho Srbů ho nepřestalo chovat v úctě, napsala agentura AFP. Fotbaloví fanoušci bělehradského klubu patří rozhodně mezi ně. Grafitti s jeho podobiznou najdete například hned u stadionu v Bělehradě.
Během zápasu vytáhli srbští fanoušci ve svém sektoru transparent s nápisem: Generále, věčná sláva a díky. Odkaz na Mladičovo úmrtí je zřejmé. Ještě víc zarážející ovšem je, že se fotografie s transparentem objevila na oficiálním účtu klubu na sociální síti X.
Kromě vyřazení a pádu do Konferenční ligy tak nyní srbskému klubu hrozí i sankce ze strany UEFA, která politické projevy při zápasech přísně postihuje.