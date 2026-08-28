Šťastný Červ: Já vám to říkal… Největší zážitek s Plzní, v Evropské lize chce potkat Šulce
Úplný závěr bláznivé odvety Plzně s CZ Bělehrad (5:1pp) už sledoval ze střídačky, přesto byl pro svůj tým velmi důležitý. Lukáš Červ přispěl krásnou asistencí na branku Patrika Hrošovského, český reprezentant se pomalu dostává do své ideální formy. Po divokém obratu a postupu do hlavní fáze Evropské ligy byl pochopitelně ve velké euforii. „Já vám to říkal,“ usmíval se jeden ze západočeských lídrů.
Před týdnem po prohře 0:3 v Bělehradu na vás byla znát frustrace. Co se v plzeňské kabině děje teď?
„Je to neuvěřitelné, jeden z největších zážitků, co tady v Plzni jsem. Už před týdnem jsem vám říkal, že je to možné. Když změníme asi úplně všechno, tak ano. Emoce, co vypukly na hřišti a v kabině, to je krása.“
Uvědomujete si, jak to byl bláznivý zápas? Červená, tři penalty pro vás, obrat ze třígólového manka…
„Ty kráso, když to takhle poslouchám, je to k neuvěření. Ale všechny tři penalty byly úplně jasné. To, že Princátko (Prince Adu) jednu neproměnil, to je škoda. Tři penalty byla naše odměna za to, jak jsme tahali, ve vápně si za tím šli. Byla od nás správné energie, vlily jí do nás i tribuny, co se chytly. Je to asi nejvíc, co jsem tady na stadionu zažil, možná když jsme postupovali proti Servette na penalty v Konferenční lize. Od všech to bylo neuvěřitelné, lidi si to užili.“
Co se v týmu po odvolání trenéra Hyského změnilo?
„Když se změní trenér, není to pro kabinu jednoduché téma. Je to práce nás, co jsme na hřišti. Vždycky to přinese mužstvu nějaký impuls. Trenéři ho k nám přinesli veliký. Prakticky jenom do nás dávali energii, ani jsme moc neřešili taktické věci. Samozřejmě jsme měli porady, změnili jsme trošku bránění a presink. Ale pořád jsme si opakovali, že základem nebude nějaká taktická hra, ale naše energie. Když chytneme lidi, pak i sebe. Pořád jsme si opakovali, že je to možné zvládnout. Když to v úterý v Lize mistrů zvládl LASK proti Celtiku…“
Psali jsme si se Šulcíkem
Co jste říkali gólmanovi Florianovi Wiegelemu, na nějž byl faul před klíčovou třetí penaltou?
„Že tam spadl jako sto pět kilo a dva a půl metru (smích). Flákl tam sebou, dobře se mu (bránícímu Chamovi) utrhl. Ten ho držel, takže jasná penalta.“
Nepochybovali jste ve chvíli, kdy jste o poločase šli do šatny za stavu 1:1?
„Pořád jsme si říkali, že to chceme zvládnout, hlavní je ten zápas vyhrát, i kdyby to neklaplo na postup. Šli jsme krůček po krůčku. Dali jsme na dva jedna, řekli jsme si, že pokračujeme se stejným mindsetem, pak dali na tři jedna a byli nastavení úplně stejně. Pomohla nám červená, ale šli jsme si za tím. Od takového zápasu se můžeme odrazit. Ale za tři dny zase hrajeme ještě důležitější zápas v lize, kde jsme poztráceli dost bodů. Snad přijdou lidi, máme Slovácko, musíme podat stejný výkon se stejnou energií a chtíčem to zvládnout.“
Máte už v hlavě soupeře do hlavní fáze Evropské ligy?
„Když na to koukám, je to trošku jak Liga mistrů. Psali jsme si ráno se Šulcíkem (Pavlem Šulcem), přál nám, ať to zvládneme a potkáme se. Takže doufám v Lyon. S klukama to určitě budeme sledovat.“