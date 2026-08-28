Riera po Plzni zuřil: Když je rovnováha na jedné straně... Vyzval UEFA, aby prošetřila sudí
Trenér fotbalistů Crvene zvezdy Bělehrad Albert Riera po porážce 1:5 po prodloužení v odvetě 4. předkola Evropské ligy v Plzni a vyřazení ze soutěže nezvykle tvrdě zkritizoval rozhodčí. Čtyřiačtyřicetiletý španělský trenér ještě nezažil, aby jím vedený tým zároveň inkasoval červenou kartu a čelil hned třem penaltám. Výkon nizozemských sudích v čele s hlavním Dannym Makkeliem považoval za jednostranný a nespravedlivý a na tiskové konferenci vyzval UEFA, aby údajné chyby arbitrů zápasu prošetřila.
Crvena zvezda po domácím vítězství 3:0 ještě na začátku druhé půle odvety s přehledem držela postupový stav 1:1. V 53. minutě však Osman Bukari dostal červenou kartu a Viktoria čtyřmi góly dvojzápas otočila. „Nejsem trenér, který by obvykle mluvil o rozhodčích. Během let jste mě o tom slyšeli mluvit jen velmi zřídka, je to spíš práce novináře. Zítra můžete rozebírat ty tři penalty a červenou kartu. Neříkám, že nebyla, mohla být. Ale k tomu tři penalty? Kolikrát se to stane?“ přemítal Riera.
„Navíc každá situace padesát na padesát, která se na hřišti stala, byla proti nám. Když je rovnováha na jedné straně, je mnohem těžší hrát. Po červené kartě jsem měl pocit, že všechno je proti nám. Po druhé penaltě jsem o rozhodčím přestal mluvit, protože jsem měl pocit, že ztrácím čas,“ uvedl Riera, který převzal tým Crvene zvezdy před úvodním domácím duelem s Plzní.
Pak přišla naprosto stupidní chyba...
Vyzval UEFA, aby k výkonu rozhodčích v čele s ostříleným Makkeliem zaujala stanovisko. „Když se stane to, co nám dnes večer, musím jít za svým šéfem a vysvětlit mu, co se stalo. Totéž by mělo platit pro rozhodčí. Mám pocit, že v tomto zápase udělali spoustu chyb,“ řekl Riera.
„Nechci, aby to byla omluva pro tuto porážku, ale UEFA musí analyzovat své chyby. Pokud jsem zodpovědný za své chyby a hráči za ty své, pak chci vidět někoho zodpovědného za chyby rozhodčích. Měl jsem pocit, že dnešní rozhodování bylo naprosto nespravedlivé,“ tvrdil Riera.
Zároveň pokáral Bukariho za to, že neudržel emoce a zbytečně se několikrát ohnal proti plzeňskému Merchasi Doskimu. „Troufnu si říct, že při hře v jedenácti jsme byli lepším týmem. Po celých 90 minut zápasu u nás i prvních zhruba 50 minut tady. Pak přišla naprosto stupidní chyba, bylo to za stavu 1:1 úplně zbytečné. Tohle prostě hráč nemůže udělat. Chci, aby se z toho Bukari poučil, aby to byla jeho poslední červená karta v kariéře,“ uvedl Riera.