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Sparta zveřejnila soupisku pro Evropu. Velké překvapení u Plzně, hrdina na odchodu?

Sparta i Plzeň už znají týmy pro Evropskou ligu
Sparta i Plzeň už znají týmy pro Evropskou liguZdroj: koláž iSport.cz
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Dávid Krčík proměnil penaltu po vyloučení Tomáše Frühwalda
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
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Evropská liga
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Fotbalová Sparta odevzdala soupisku pro Evropskou ligu. Dočkaly se všechny letní posily včetně Matěje Juráska nebo Ki-Jana Hoevera. Velké překvapení si pak připravila Plzeň, které se do mužstva nevešel střelec posledního gólu z bláznivé odvety proti Crvene Zvezdě (5:1).

Žádný nečekaný tah. Sparta vepsala na seznam jedenáctku letních posil. Mezi gólmany se objevil Kristzián Hegyi, v obraně Tobias Guddal, Viktor Vitályos, Loic Mbe Soh a Ki-Jana Hoever a do středu zálohy je připravený Roman Macek se Sivertem Mannsverkem, který je nyní zraněný. V nominaci figurují také Josimar Alcócer, Matěj Jurásek, Ebrima Singhateh a Jonatan Brunes.

Dočkal se i Joao Grimaldo či Jakub Martinec, střední obránce, který před rokem přišel do Sparty z Jablonce až po uzavření soupisky pro Evropu. Nebyl na ni dopsaný ani pro jarní část sezony.

Nedostalo se na dlouhodobé marody. Emmanuel Uchenna, dvaadvacetiletý stoper, se potýká se zraněním už od loňského listopadu. Mezitím nastoupil akorát do dvou zápasů v březnu. Mimo zůstal také Magnus Kofod Andersen, jenž byl na operaci s kolenem. Přesto v posledních dnech se ukázal na tréninkovém hřišti na Strahově.

Sparta rozehraje hlavní fázi Evropské ligy za dva týdny v úterý na hřišti arménského Araratu, Plzeň přivítá doma Royale Union SG, za který nově nastupuje český záložník Ondřej Kričfaluši.

Hrdina Plzně na odchodu?

Do hlavní fáze Evropské ligy se protlačila také Plzeň, u níž došlo při odevzdání soupisky k jednomu velkému překvapení. Mezi stopery nefiguruje slovenský reprezentant Dávid Krčík, přičemž v tomto soutěžním ročníku naskočil i přes červenou kartu do pěti soutěžních zápasů. V odvetě play off Evropské ligy proti Crvene Zvezdě se stal hrdinou, když v prodloužení zapsal postupový gól.

V kádru Viktorie je po zatím poslední vlně posílení přetlak. Přednost dostali Filip Prebsl, Sampson Dweh, Karel Spáčil (o víkendu si poranil kotník) a dva nováčci Denis Vavro a teprve osmnáctiletý Tobiáš Pališčák, jenž přišel z Žiliny.

Kováč podle serveru inFotbal s Krčíkem nepočítá a je možné, že 27letý obránce ještě před uzavřením přestupového okna změní dresu. Údajně o něj měly projevit zájem Pardubice.

Evropské poháry si nezahraje ani Sebastian Boháč, letní posila z Karviné, má řešit odchod na hostování. Plzeňští vynechali také dlouhodobého maroda Václava Jemelku, zato Matěj Vydra, který podstoupil operaci, se na listu objevil. Podobně jako Adam Gabriel, Stefan Pirgič, Salim Lawal, Baboucarr Fall či Mohamed Toure.

Soupiska Sparty:
Brankáři: Surovčík, Hegyi.
Obránci: Suchomel, Kadeřábek, Martinec, Guddal, Vitályos, Ševínský, Mbe Soh, Hoever, Zelený.
Záložníci: Eneme, Alcócer, Karabec, Ryneš, Mercado, Irving, Mannsverk, Grimaldo, Vydra, Macek, Jurásek.
Útočníci: Brunes, Singhateh, Vojta.

Soupiska Plzně:
Brankáři: Ťapaj, Baier, Wiegele.
Obránci: Pališčák, Vavro, Spáčil, Doski, Paluska, Gabriel, Dweh, Prebsl.
Záložníci: Červ, Višinský, Sojka, Hrošovský, Ladra, Souaré, Panoš, Pirgič, Memič.
Útočníci: Lawal, Touré, Vydra, Faal, Kabongo, Adu.

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