UEFA udělila pokutu Bělehradu za skandál v Plzni. Fanoušci oslavovali válečného zločince
Crvena zvezda Bělehrad dostala pokutu 90.000 eur (asi 2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v srpnovém utkání kvalifikace Evropské ligy s Plzní oslavovali válečného zločince Ratka Mladiče. UEFA o trestu informovala na svém webu.
Někdejší velitel bosenskosrbské armády v den odvety 4. předkola ve věku 84 let zemřel ve vězení v Haagu, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, jichž se dopustil během války v Bosně v 90. letech.
Příznivci Crvené zvezdy poté ve Štruncových sadech skandovali Mladičovo jméno a vyvěsili děkovný transparent. UEFA za to klub vedle pokuty potrestala také zákazem prodeje vstupenek na zápas v Luganu v Konferenční lize.
Plzeň Crvenou zvezdu porazila 5:1 po prodloužení a i přes prohru 0:3 v úvodním utkání postoupila do hlavní fáze Evropské ligy. Pro Viktorii to byl navíc první zápas pod vedením nového trenéra Radoslava Kováče.
Trest pro hráče za provokaci fanoušků
UEFA také potrestala záložníka Mattéa Guendouziho z Fenerbahce, které je jedním ze soupeřů Slavie v Lize mistrů. Francouzský fotbalista dostal za provokace fanoušků v předkole s Lyonem dvouzápasový distanc.
O další dvě utkání přijde v případě porušení roční podmínky. Zmešká proto úvodní dva zápasy s AS Řím a Aston Villou, proti Slavii, kterou bude istanbulský celek hostit 20. října, už bude moci nastoupit.
Guendouzi domácím příznivcům ukazoval obscénní gesta a křičel „Do toho, Marseille“ v narážce na svůj bývalý klub a velkého rivala Lyonu. Po utkání se kvůli tomu strhla hromadná rvačka, do které se zapojil i záložník francouzského celku Pavel Šulc.
UEFA za to kromě zápasového trestu Guendouzimu vyměřila pokutu 50.000 eur (asi 1,2 milionu korun). Fenerbahce, které po výsledcích 1:1 a 2:1 poprvé od roku 2008 postoupilo do Ligy mistrů, musí zaplatit 95 tisíc eur, Lyon 108.500.