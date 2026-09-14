Sparta v Arménii: chybí mladík i posila z Premier League. Jaké vzpomínky ožily?
V minulé sezoně netajili ambice probít se až na vrchol Konferenční ligy. Plány nevyšly, nyní je Sparta o level výš, přitom naráží na soupeře, s nímž se poměřila na začátku uplynulého ročníku. Mančaft Briana Priskeho vyrazil do Arménie, ve středu vstoupí do hlavní fáze soutěže střetem s Araratem-Armenia. Opět je potřeba upravit některé zvyklosti.
Bylo pondělí, přitom se hraje až ve středu. Přesto Letenští už vyrazili na první zápas v Evropské lize. Důvod je jasný. Let trval déle než tři hodiny, což může hráče unavit, a tak bylo lepší být v Arménii už dva dny před výkopem.
Na palubě chyběla dvě zajímavá jména. Zaprvé neletěl Ki-Jana Hoever. Pravý bek přišel do Sparty z Premier League, konkrétně z Wolverhamptonu. Odehrál jeden duel v Hradci Králové, čeká se, že bude mít přednost před Martinem Suchomelem i Pavlem Kadeřábkem.
Jenže proti Jablonci v sobotu nebyl ani v nominaci a chybí i pro evropské klání. „Byl přetížený z utkání proti Hradci Králové. Pro něho to byl vlastně první start po dlouhé době, to znamená velká zátěž a odnesl si z utkání drobný svalový problém v okolí kyčle. Doufejme, že bude ready na středeční zápas v Arménii,“ říkal Priske.
Není to tak.
Chybí rovněž Adam Ševínský, v tuto chvíli třetí stoper. V odvetě předkola Ligy mistrů v Lyonu byl vyloučen, proto necestuje. Další absence jsou klasické, schází dlouhodobí marodi jako Emmanuel Uchena, Magnus Kofod Andersen, Jakub Martinec, Sivert Mannsverk, Ondřej Penxa.
Vzpomínky na minulou sezonu
Bez nich čeká Spartu pohled do minulého léta. Ve 3. předkole Konferenční ligy překonali sparťané Ararat-Armenia po dvou výhrách.
„Minule to bylo zajímavé, soupeř nás dobře prověřil,“ připomněl kouč Sparty Brian Priske výhry 4:1 doma a 2:1 venku. „Mají dobrého trenéra, vyhráli místní ligu, bude to zajímavé,“ doplnil. Už vloni mluvil o Portugalci Manuelu Tulipovi s uznáním a po tiskovkách den před zápasem se oba kouči pobavili.
Po odvetě, přes výhru, uznal Priske náročnost. „Byli houževnatí,“ řekl tehdy. A nyní upozornil na přestavbu vlastního mančaftu. „Udělali nějaké změny, ale ne tolik jako my.“
To nebude jediný rozdíl. Před rokem se hrálo nad Jerevanem, v tréninkovém centru Araratu. Hlavní stadion totiž nebyl po koncertě Jenifer Lopez připraven. Trávník byl v dezolátním stavu, proto se zápas hrál jinde.
„Budeme hrát na jiném stadionu, což taky může určitě nějakou roli hrát. Zároveň je to poměrně dlouhá cesta, takže cestujeme už v pondělí a uvidíme, jak to bude vypadat,“ pronesl Priske.
Zpět se poletí hned po utkání. Po návratu, který je naplánován na brzké čtvrteční ráno, budou mít hráči tři dny na regeneraci. V neděli odehrají duel v Olomouci, která se rve do ligové špice, což demonstrovala vítězstvím v Plzni.
„Ale my jsme si jasně řekli, že chceme všechny zápasy do reprezentační pauzy vyhrát,“ řekl po posledním střetnutí s Jabloncem klíčový záložník Roman Macek. V tomto nastavení půjde ostatně Sparta i v Arménii. „Nečekejte sedm změn,“ podotkl Priske směrem k rotaci.
Úspěch je prostě zásadní. Pak přijde na ligu.