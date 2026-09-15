Poplach kolem Priskeho: Jednou Spartu opustím... Jak je to se zájmem z bundesligy?
Dánský deník Tipsbladet uvedl, že Brian Priske je kandidátem na nového trenéra Mönchengladbachu, který za něj nabízí až 4 miliony eur.
Spartě se v úvodu sezony nedaří, když z osmi ligových zápasů hned čtyřikrát prohrála a v předkole Ligy mistrů neprošla přes Lyon.
Německý deník Bild, specialisté na Gladbach i zdroje iSportu však zájem popírají a dánský kouč mezitím odcestoval s týmem k zápasu Evropské ligy v Jerevanu.
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Sparta už to zažila. Ač se to nečekalo, opustil ji trenér, s nímž chtěla spojovat budoucnost, konkrétně Brian Priske odešel v červnu 2024 po dvou titulech do Feyenoordu. V úterý, den před duelem Evropské ligy v Jerevanu, napsal list Tipsbladet, že je aktuálně na listu jmen, o nichž uvažuje bundesligový Mönchengladbach. Informace Sportu i některých německých médií to vyvracejí, mezi kandidáty dánský expert není.
Poslouchal, jak Loic Mbe Soh, nedávná posila Sparty, hovoří na tiskovce o době, kdy se v Paris St. Germain snažil prosadit po boku takových celebrit, jako je Neymar, Ángel Di María či Kylian Mbappé.
Chystal se na svůj klasický předzápasový part, popis soupeřovy síly, komentování vlastního mužstva. Dobře však věděl, že dostane i neobvyklé otázky. Musely přijít.
Dánský list Tipsbladet totiž uvedl, že Mönchengladbach uvažuje o angažování Briana Priskeho. Jeho informace týkající se dánského kouče se přitom v minulosti, rozuměj při kauze odchodu do Feyenoordu, ukázaly jako velmi přesné a vysoce detailní. Borussia hledá nového kouče poté, co po třech porážkách v úvodu sezony vyhodil Eugena Polanského.
Trenér promluvil o novinkách, dejme tomu spekulacích, až nečekaně obsáhle. „Nikdy nebudu komentovat fámy, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku, nebo v České republice. Mám se Spartou dlouhodobý kontrakt a jsem opravdu moc rád, že tu mohu být. Není to jen o smlouvě, ale i o závazku přinést Spartě úspěch, takže na to se soustředím. Doufám, že mě znáte jako ctižádostivého nejen trenéra, ale i člověka. A právě teď je mou ambicí vrátit Spartu tam, kam patří,“ odvětil na dotaz Sportu, zda je pro něj německá možnost zajímavá.
O těchto věcech nepřemýšlím
Pak ale i sám připomněl, že jednou už z Letné odešel. „Myslím, že je přirozené, že v jistém momentu Spartu opustím. To je normální, nemyslím si, že tu zůstanu navždy, to by bylo poprvé v historii. Ale nepřemýšlím o tom, kdy odejdu. Přemýšlím o zítřku, přemýšlím o neděli, přemýšlím o nadcházejícím období. Myslím, že před několika týdny se mě jeden z vás ptal na moji budoucnost po Hradci. Nikdy nevíte. A teď se mě ptáte na tu samou otázku, ale s jinou preferencí,“ rozjel se.
„Miluji být ve Spartě, to je také důvod, proč jsem se loni vrátil. Mám úžasnou spolupráci s vedením, mám úžasnou spolupráci s členy realizačního týmu, se zaměstnanci i s lidmi na Letné. Prostě se věnuji své práci, proto jsem tady. Pak nepřemýšlím o věcech, na které se mě ptáte. Je to fotbal. Bylo to stejné, když jsem byl hráčem. Nikdy nevíte, co se stane. Možná vám sportovní ředitel řekne, že už nejste dost dobrý, a pak musíte jít hrát jinam. Pro trenéra je to stejné.“
Deník Sport během dne informaci, samozřejmě, ověřoval. Nakonec se potvrdily náznaky z německých médií. Podle velmi dobrého zdroje Sportu z okolí Borussie není Priske mezi kandidáty na uvolněné místo.
Sledovanějšími pány jsou podle Bildu: Alexander Blessin (naposledy St. Pauli), Christian Eichner (Karlsruhe), Steffen Baumgart (Union Berlín) a Horst Steffen (Brémy). Hlavním favoritem byl Ole Werner z Lipska, ten však odmítl. Zdroj Sportu k tomu přihazuje možnost návratu Luciana Favreho, jenž Borussi přivedl v roce 2015 do Ligy mistrů.
Priskeho odchodu nenahrává ani současnost ve Spartě. Letenský sportovní ředitel Tomáš Rosický není srozuměn s tím, že by měnil kouče v rozběhnuté sezoně, což dokumentoval tím, že odmítl změnu po nedávných prohrách, zejména po pádu v derby a v Hradci Králové.
Uspěje se Spartou v Arménii?
Navíc rudí tvoří nový tým. Například proti Jablonci nastoupilo v základní sestavě hned šest letních posil. „Když se nevyhrává, logicky přichází v takovém klubu nějaká nejistota, pochyby. Samozřejmě je pro nás velkou výzvou, abychom se zlepšili. Tým je složený z nových hráčů. Někteří dorazili později, neabsolvovali přípravu s týmem. Musíme prostě pracovat dál, ukazovat kvalitu. Myslím, že se to s Jabloncem podařilo,“ vykládal Priske po sobotní výhře.
Vedle toho mu vedení přivedlo zpět kondičního specialistu Christiana Clarupa, který pomáhal ve dvou mistrovských sezonách.
I s jeho pomocí plánuje uspět ve vstupním zápase Evropské ligy. V Jerevanu hrála Sparta už vloni, v tréninkovém centru nad městem zvítězila. Tentokrát se duel přesunul na patnáctitisícový Stadion republiky poblíž centra. Na tribunách, které od hřiště dělí ještě asfaltová atletická dráha, by mohlo být kolem sto padesáti letenských fanoušků.
„Velký rozdíl v jejich týmu není, styl i trenér zůstávají. Jiné je to spíše u nás. My jsme tým dost obměnili, co se týče stylu, systému i hráčů. Druhý rozdíl je, že se hraje jen na jeden zápas o tři body. Není to jako v předkolech na dva zápasy. A také na jiném místě,“ popsal Priske.
Zápas začíná v 18.45 českého času, v Arménii bude o dvě hodiny více. Sparta se ihned po utkání vrací do Prahy, v neděli ji čeká složitý duel v Olomouci.