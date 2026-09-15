Hrál s Neymarem v PSG, teď vyhlíží poháry za Spartu. Mám hodně vášně, říká Mbe Soh
Poprvé v kariéře si zahraje kontinentální pohár. Stoper Loic Mbe Soh vstoupí se Spartou v Jerevanu do Evropské ligy, vyzve místní Ararat Armenia. Vyrůstal ve slovutném pařížském kolosu. S PSG má dva tituly, bral francouzský pohár, naskočil však jen do tří ligových zápasů, obří konkurence ho dál nepustila. Proto zvolil jinou cestu a v létě přestoupil z belgického Saint Truiden na Letnou. Ve středu si v Jerevanu podle všeho poprvé zahraje v kontinentální soutěži.
Při vší úctě ke Spartě, nemyslel jste si před sedmi, osmi lety, že budete výš?
„Fotbal i kariéra se skládají z mnoha momentů. Měl jsem pár dobrých období i pár horších. Teď se soustředím jen na to, co je právě teď. Jsem opravdu šťastný a nadšený, že mohu se Spartou začít evropskou cestu.“
Bude to poprvé, co si zahrajete poháry.
„Trenér po mé levici ví, jestli budu hrát. Ale určitě se moc těším a jsem nadšený. Jako profesionál pracujete právě pro tyto momenty.“
Ale v PSG jste si zahrál s Neymarem či Angelem Di Mariou.
„Jestli se ohlížím zpět? Pro mě je to určitě fantastická vzpomínka. Získal jsem tam spoustu zkušeností.“
Nyní je můžete zúročit ve Spartě. Není problém, že jste přišel až ke konci přestupového období? Navíc jste hned zažil derby se Slavií.
„Bylo to docela snadné, když máte dobré spoluhráče. Přivítali mě opravdu skvěle, stejně jako trenér, realizační tým a všichni v klubu. Cítil jsem se dobře od prvního dne. Adaptace podle mě probíhá velmi dobře. Pořád se ještě sžívám, ale v tuto chvíli jde všechno skvěle a jsem šťastný, že jsem tady.“
Spoluhráč Roman Macek o vás řekl, že jste velmi emocionální hráč. Jak se to projevuje?
„Myslíte vášeň? Jo, tak to určitě. Jsem hráč, který má v sobě hodně vášně. Jsem soutěživý typ a rád vítězím. Takže do toho dávám úplně všechno, je to moje práce. Takže ano, v mém stylu hry je hodně vášně.“