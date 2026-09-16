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Ararat - Sparta 1:4. Vítězný vstup do Evropské ligy odstartovaly dva údery Guddala

Tobias Guddal dvěma rychlými góly poslal Spartu do vedení
Tobias Guddal dvěma rychlými góly poslal Spartu do vedeníZdroj: ČTK / AP / Hakob Berberyan
Bruno Wilson se trefil do sítě Sparty
Radost hráčů Sparty z gólu Johna Mercada
Josimar Alcócer centruje
Hugo Sochůrek v utkání na půdě Araratu
Fanoušci Sparty v Arménii
Martin Suchomel nastoupil v Arménii v základu
Adam Karabec střílí
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ČTK, iSport.cz
Evropská liga
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Přesvědčivým vítězstvím vstoupila Sparta do ligové fáze Evropské ligy, domácí Ararat-Armenia porazila 4:1. V Jerevanu uklidnil Pražany po nervózním startu dvěma góly stoper Tobias Guddal, který si nejprve naskočil na roh Adama Karabce, o chvíli později zase zamířil kousek za hranicí vápna přesně k tyči. Ve druhé půli výsledek navýšili John Mercado a Patrik Vydra.

Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve 3. předkole Konferenční ligy po výhrách 4:1 doma a 2:1 venku. Z tehdejší základní sestavy v odvetě dnes v arménské metropoli v zahajovací jedenáctce nastoupil pouze Matěj Ryneš.

Ararat-Armenia se v minulé sezoně stal domácím šampionem a je historicky prvním arménským týmem, který hraje ve skupinové či ligové fázi Evropské ligy. Podle papírových předpokladů byl nejpřijatelnějším protivníkem Pražanů z osmi zápasů v ligové fázi.

Přestože Spartu čeká v neděli důležitý ligový duel v Olomouci, trenér Priske poslal na trávník na Stadionu republiky Vazgena Sargsjana stejnou jedenáctku jako v sobotním vítězném duelu proti Jablonci (2:0). Pražané hned po pár sekundách přečkali velkou šanci domácích, když Lima před prázdnou brankou jen o vlásek nedosáhl na Serobjanův centr. Na konci úvodní desetiminutovky pak Lima trefil hlavou tyč.

Zápas byl velmi otevřený, oč více oba soupeři hlavně útočili, o to méně bránili. A Pražané toho využili. Po Karabcově rohovém kopu otevřel hlavou skóre Guddal. O pouhé dvě minuty později znovu po rohu stejný hráč zachytil Sochůrkovu zblokovanou střelu a tentokrát pravou nohou zamířil opět přesně do sítě. Vytáhlý obránce si v sedmém zápase v evropských pohárech připsal první góly. Domácí pak zahrozili až po delší době, jenže volný Bernardo Dias vysoko přestřelil.

Po přestávce Sparta vytěžila ze spolupráce křídel a po Alcócerově centru Mercado střelou do odkryté branky zaznamenal svůj třetí gól v pohárové Evropě. O další dvě minuty domácí vykřesali naději na bodový zisk. Po rohovém kopu se prosadil Bruno Wilson, situaci ještě přezkoumal videorozhodčí a branka platila.

Pražany pak zase uklidnila akce střídajících hráčů. Jurásek ideálně odcentroval a rybičkou se z malého vápna hlavou trefil Vydra, který převzal od Karabce kapitánskou pásku. Vydra je poslední z šesti loňských střelců proti Araratu, který ještě v kádru zbyl.

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