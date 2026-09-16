Ararat - Sparta 1:4. Vítězný vstup do Evropské ligy zařídil norský čahoun v obraně
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Šestkrát si v kontinentálních soutěžích zahrál za mateřské Tromsö, ani jednou neskóroval. V prvním duelu za Spartu, kam přišel během léta, však explodoval. Ač stoper, Tobias Guddal rozhodl vstupní zápas Evropské ligy v Jerevanu. K výhře 4:1 nad Araratem-Armenia přispěl dvěma zásahy. Letenští zapsali třetí výhru v řadě. Vylepšenou, ne však zdaleka ideální formu plánují potvrdit v neděli v Olomouci.
Sparta musela mít jasný plán, soupeře bylo třeba zlomit, než se rozjede. Začátek ukázal, že to však nebude tak jednoduché.
Přesto se to Spartě nakonec povedlo. „Je to speciální vyhrát s kapitánskou páskou první zápas v Evropské lize. Pro nás je to důležité, abychom se chytli. Navíc jsme vyhráli venku,“ připomněl kapitán Adam Karabec, že Letenští nezačali sezonu dobře. Ze sedmi výjezdů jde teprve o třetí vítězství po duelech na Žižkově a Artisu.
„Měli jsme šancí na víc než ty čtyři góly. Zároveň jsme soupeři dali až moc momentů, kdy nás mohl potrestat. Ale vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil kouč Brian Priske.
Potíže v Jerevanu se dostavily ze dvou důvodů. Zaprvé šlo o prostředí. Vloni hráli Letenští se stejným sokem v jeho tréninkovém centru nad městem, přišlo nějakých čtrnáct stovek diváků. Důvodem bylo, že na Stadionu republiky byla zničená tráva po koncertu slavné Jennifer Lopez.
Tentokrát se hrálo v aréně nedaleko centra, tribuny se velmi slušně zaplnily a Arménci ukazovali, jak jsou temperamentní. Nabudil je tradiční tanec mužského souboru na ostrou hudbu, déšť světlic z kotle a možná také světla z věže nad jednou z tribun připomínající Eiffelovku.
Především je však rozdráždil vstup jejich mančaftu do boje. Ararat měl šanci hned ve 22. vteřině, jeden z hráčů však na zadní tyči nedosáhl na prudký centr. Po chvíli trefili domácí hlavou tyč, jednou perfektně zasahoval Jakub Surovčík.
K tomu si přidejte emoce na tribunách i na hřišti. Když se zdálo, že Martin Suchomel zahrál u půlící čáry rukou, fotbalisté i diváci šíleli. Borci na trávníku přestali hrát, reklamovali přestupek, který byl nejasný a především nic neřešící.
„Proč ten začátek? Je v tom více různých faktorů. V první řadě měl soupeř dobré ofenzivní hráče, kteří s míčem hodně riskovali. Zároveň jsme ale nedodrželi některé principy a neudělali věci, které jsme udělat měli,“ kritizoval trenér Priske. „Začátek jsme úplně nechytli, oni mohli dát gól hned v první minutě, ale pak jsme otěže převzali. Byli jsme aktivní a dali gól po mé asistenci. Mám radost,“ vykládal Karabec.
Guddal udeřil dvakrát během dvou minut
Sparta se tomu opravdu postavila otevřeně. Od začátku se valily útoky na obě strany, v rudém dresu měli dobré pozice Josimar Alcócer, Hugo Sochůrek, John Mercado i Adam Karabec.
Nakonec udělaly rozdíl standardní situace. Po třetím Karabcově rohu ve 20. minutě (bral si všechny z obou stran) byl nejvýše stoper Tobias Guddal. Nebylo to ani překvapení, vždyť posila z Tromsö měří 202 centimetrů. Nor hlavičkoval precizně, gólman neměl šanci.
O dvě minuty později se situace s nějakými těmi obměnami opakovala. Opět Karabec a roh, tentokrát si však Guddal počkal na odražený balon a z nějakých patnácti metrů zvýšil. Byla to velmi šikovná střela placírkou, nic ukvapeného. Zadák ukázal, že mu fotbalovost rozhodně nechybí.
„Před zápasem jsme mluvili o standardních situacích, ty jsou klíčové. Konečně jsme z nich dali gól. To je klíčové, pomáhá nám to k vítězstvím,“ liboval si Priske. „Nikdy nejsem spokojený. V defenzivě byla řada věcí, které měl Tobi vyřešit lépe. Ale samozřejmě – dal dva góly, celkově předvedl solidní výkon. Dělá pokroky a rozhodně se pro nás stává důležitým hráčem,“ poslal vzkaz Guddalovi.
Letenští od těch chvil dominovali, i když domácí občas demonstrovali svou šikovnost. Zejména pravé křídlo Artur Serobjan, jehož dresy byly vidět na tribunách asi ze všech nejčastěji, poměrně proháněl Matěje Ryneše. Kvalitu dokazoval rovněž kapitán Karen Muradjan ve středu pole, vedle ní také vášeň a lídrovství.
Pražané však byli kvalitnější. V 53. minutě se povedla akce z levé strany. Alcócer se prosadil individuálně a jeho takzvaný cut back, tedy přihrávku pod sebe, proměnil Mercado. Byla to ukázková kooperace obou křídel. Ararat se ještě vzepjal, prosadil se po vysokém centru vráceném před bránu. Nebylo mu to však nic platné, výsledek dotvořil střídající Patrik Vydra, jenž mohl dát dokonce dva góly.
„Soupeř byl sice jeden ze slabších, ale že jsme ho zvládli tímhle způsobem, by nám mělo hodně pomoct,“ liboval si šéf Karabec.
Sparta došla k úspěchu v sestavě, která se čekala. Už v sobotu po Jablonci pronesl Priske: „Rozhodně nečekejte, že vyměníme sedm hráčů.“ Jak řekl, udělal, přestože cestoval hned po utkání do Prahy a hned v neděli jej čeká ostrý test v Olomouci.
Startovací jedenáctka byla dokonce naprosto totožná s tou sobotní proti Jablonci. Ve výpravě totiž nebyla poslední posila Ki-Jana Hoever, a tak na pravém beku opět naskočil Martin Suchomel. Nizozemský zadák odehrál zatím jen utkání v Hradci Králové, z něj si odnesl lehčí zranění a do Arménie neodletěl z preventivních důvodů.
Uvidí se, zda bude nachystán pro neděli, kdy přijde na řadu Sigma. Na Andrově stadionu půjde Sparta po dalším úspěchu, po bídném vstupu do ligy jí nic jiného nezbývá. „Do reprezentační pauzy musíme všechno vyhrát,“ nakázal záložník Roman Macek po sobotním tříbodovém večeru na Letné s Jabloncem.
Půlku úkolu rudí splnili v Arménii, další šichta je čeká.