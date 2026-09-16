EL ONLINE: Anderlecht - Lyon. Střet týmů s českými hráči. Schickův Leverkusen hostí Celje
Týden po Lize mistrů startuje také Evropská liga. V prvním kole se představí Lyon na půdě bruselského Anderlechtu. Za francouzský Olympique září Pavel Šulc, letní posilou domácích je zase obránce Lukáš Ambros. Leverkusen, za který hraje bývalý český reprezentant Patrik Schick, hostí slovinské Celje. Ve šlágru prvního kola hraje Benfica Lisabon na hřišti AC Milán. Pražská Sparta začíná v Jerevanu. Všechna utkání Evropské ligy sledujte ONLINE na webu iSport.