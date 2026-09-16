Šulc na úvod Evropské ligy porazil Ambrose. Schick neskóroval, Leverkusen ale vyhrál
Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Šulc, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2:1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2:0 na hřišti AC Milán.
Třicetiletý Schick zahájil soutěžní sezonu nejlepším možným způsobem a v úvodních čtyřech zápasech dal pokaždé gól. Proti Celje se ale mezi střelce nezapsal. Ve své největší šanci v 36. minutě hlavou zamířil těsně nad. V té době už Bayer vedl po vlastní brance Sešlara. Schick vystřídal v 71. minutě, o chvíli později dodal Leverkusenu pojistku Medina.
Šulc přišel na hřiště v 65. minutě krátce poté, co Anderlecht snížil na konečných 1:2. O vítězství hostů se už v prvním poločase postarali Nartey a Nakamura, gól domácích dal Cvetkovič.
Benfica na San Siru rozhodla po čtvrthodině hry zásluhou Lukébakia. Konečný stav zařídil po změně stran Kamiňski. Slavný portugalský tým se v plzeňské Doosan Areně představí 26. listopadu. Viktoria rozehraje hlavní část soutěže ve čtvrtek doma proti Unionu Saint-Gilloise.
Na závěr ligové fáze budou Západočeši hostit Bialystok. Polský celek prohrál na hřišti Olympiakosu Pireus 1:2. Hosté v Řecku vedli díky Szmytovi, ale na konci první půle vyrovnal González a v 84. minutě dokonal obrat Jaremčuk. Olympiakos je pro změnu jedním z osmi soupeřů Sparty, na svém stadionu se s ní utká v říjnu.
Pražané, kteří ve středu vyhráli na hřišti Araratu-Armenia 4:1, narazí i na Alkmaar. Jejich nedávný soupeř z osmifinále Konferenční ligy prohrál v Sunderlandu 0:1. Jediný gól dal Le Fée z penalty.
V lednu Spartu doma čeká i Rennes, francouzský tým remizoval ve Štýrském Hradci 0:0. Bez branek skončil i souboj Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhřeb. Omonia Nikósie zdolala doma gólem v závěru Celtu Vigo 1:0.
Úvodní kolo ligové fáze Evropské ligy probíhá v takzvaném exkluzivním týdnu, kdy se nehraje prestižnější Liga mistrů ani Konferenční liga. Dalších devět zápasů je na programu ve čtvrtek, který je jinak běžným hracím dnem druhé pohárové soutěže.