Předplatné

Šulc na úvod Evropské ligy porazil Ambrose. Schick neskóroval, Leverkusen ale vyhrál

Pavel Šulc v dresu Lyonu proti Andrlechtu
Pavel Šulc v dresu Lyonu proti AndrlechtuZdroj: ČTK
Patrik Schick hrál v EL za Leverkusen proti Celje
Pavel Šulc v dresu Lyonu proti Andrlechtu
Patrik Schick v šanci proti Celje
Patrik Schick slaví gól Leverkusenu
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (1)

Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Šulc, jehož Lyon uspěl na stadionu Anderlechtu Brusel 2:1. Listopadový soupeř Plzně Benfica Lisabon začala výhrou 2:0 na hřišti AC Milán.

Třicetiletý Schick zahájil soutěžní sezonu nejlepším možným způsobem a v úvodních čtyřech zápasech dal pokaždé gól. Proti Celje se ale mezi střelce nezapsal. Ve své největší šanci v 36. minutě hlavou zamířil těsně nad. V té době už Bayer vedl po vlastní brance Sešlara. Schick vystřídal v 71. minutě, o chvíli později dodal Leverkusenu pojistku Medina.

Šulc přišel na hřiště v 65. minutě krátce poté, co Anderlecht snížil na konečných 1:2. O vítězství hostů se už v prvním poločase postarali Nartey a Nakamura, gól domácích dal Cvetkovič.

Benfica na San Siru rozhodla po čtvrthodině hry zásluhou Lukébakia. Konečný stav zařídil po změně stran Kamiňski. Slavný portugalský tým se v plzeňské Doosan Areně představí 26. listopadu. Viktoria rozehraje hlavní část soutěže ve čtvrtek doma proti Unionu Saint-Gilloise.

Na závěr ligové fáze budou Západočeši hostit Bialystok. Polský celek prohrál na hřišti Olympiakosu Pireus 1:2. Hosté v Řecku vedli díky Szmytovi, ale na konci první půle vyrovnal González a v 84. minutě dokonal obrat Jaremčuk. Olympiakos je pro změnu jedním z osmi soupeřů Sparty, na svém stadionu se s ní utká v říjnu.

Pražané, kteří ve středu vyhráli na hřišti Araratu-Armenia 4:1, narazí i na Alkmaar. Jejich nedávný soupeř z osmifinále Konferenční ligy prohrál v Sunderlandu 0:1. Jediný gól dal Le Fée z penalty.

V lednu Spartu doma čeká i Rennes, francouzský tým remizoval ve Štýrském Hradci 0:0. Bez branek skončil i souboj Hapoel Beer Ševa - Dinamo Záhřeb. Omonia Nikósie zdolala doma gólem v závěru Celtu Vigo 1:0.

Úvodní kolo ligové fáze Evropské ligy probíhá v takzvaném exkluzivním týdnu, kdy se nehraje prestižnější Liga mistrů ani Konferenční liga. Dalších devět zápasů je na programu ve čtvrtek, který je jinak běžným hracím dnem druhé pohárové soutěže.

Evropská liga 2026/2027

LIVE
14Detail
LIVE
10Detail
LIVE
02Detail
LIVE
12Detail
LIVE
00Detail
LIVE
20Detail
LIVE
21Detail
LIVE
00Detail
LIVE
10Detail

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů