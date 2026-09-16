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Plzeň – Union SG v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě?

Amar Memič se raduje z gólu s Denisem Višinským
Amar Memič se raduje z gólu s Denisem VišinskýmZdroj: ČTK / Šálek Václav
Lukáš Červ se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Radoslav Kováč na lavičce Plzně
Slovenský obránce Tobiáš Pališčák v dresu Viktorie Plzeň
Amar Memič lituje porážky se Sigmou
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Otakar Plzák
Evropská liga
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  • Fotbalisty Plzně čeká první zápas v Evropské lize, ve kterém se utkají s Royale Unionem Saint Gilloise.
  • Viktoriáni se v posledních utkáních trápí a výhrou nad belgickým celkem by se chtěli nastartovat do dalších bojů.
  • Duel začíná ve čtvrtek 17. září od 21:00. Kde sledovat Plzeň vs. Union SG živě?
Vše o utkání Viktoria Plzeň vs. Royale Union Saint Gilloise

Datum a čas: čtvrtek 17. září, 21:00

Místo konání: Doosan Aréna, Plzeň

Ligová fáze: Evropské ligy 2026/27

Rozhodčí: Yigal Frid, Izrael

TV přenos: Sport 1, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Plzeň vs. Union SG živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Viktorie Plzeň v prvním zápase Evropské ligy, můžete sledovat v přímém přenosu na nové stanici Sport 1.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Výkop duelu Plzeň vs. Union SG je naplánován na čtvrtek 17. září v 21:00.

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Plzeň v evropských pohárech 2026/27

Viktoriáni bojovali o Evropskou ligu proti CZ Bělehrad. V prvním duelu padli vysoko 0:3 a všichni očekávali, že to bude pro Západočechy konečná. Pod novým koučem Kováčem se však Plzeň nečekaně zvedla a v domácím odvetném utkání zvítězila vysoko 5:1, tudíž se mohla radovat z postupu.

České týmy v evropských pohárech 2026/27

Slavia bude reprezentovat český fotbal v Lize mistrů, další tři české kluby budou bojovat v ostatních evropských pohárech. Spartu a Plzeň uvidíme v Evropské lize. Posledním zástupcem je Jablonec, kterého čeká Konferenční liga. O další místo bojoval i Hradec Králové, ten však nedokázal postoupit přes Panathinaikos Athény.

České týmy v evropských pohárech 2026/27
Slavia Praha v Lize mistrů

1. zápas: Slavia – Lens 2:3

2. zápas: Sabah – Slavia, 13. 10., 18:45

3. zápas: Fenerbahce – Slavia, 20. 10., 18:45

4. zápas: Slavia – Arsenal, 4. 11., 21:00

5. zápas: Slavia – Villareal, 25. 11., 18:45

6. zápas: Bayern – Slavia, 8. 12., 21:00

7. zápas: Porto – Slavia, 19. 1., 21:00

8. zápas: Slavia – Aston Villa, 27. 1., 21:00

Sparta Praha v předkolech Ligy mistrů

1. zápas: Sparta – Olympique Lyon 2:1

2. zápas: Olympique Lyon – Sparta 3:0

Sparta Praha v Evropské lize

1. zápas: Ararat-Armenia – Sparta, 16. 9., 18:45

2. zápas: Sparta – Lillestrøm, 15. 10., 18:45

3. zápas: Olympiakos – Sparta, 22. 10., 21:00

4. zápas: Sparta – Bournemouth, 5. 11., 18:45

5. zápas: Sparta – Alkmaar, 26. 11., 21:00

6. zápas: RB Salzburg – Sparta, 10. 12., 21:00

7. zápas: Crystal Palace – Sparta, 21. 1., 21:00

8. zápas: Sparta – Rennes, 28. 1., 21:00

Viktoria Plzeň v předkolech Evropské ligy

1. zápas: CZ Bělehrad – Viktoria Plzeň 3:0

2. zápas: Viktoria Plzeň – CZ Bělehrad 5:1pp

Viktoria Plzeň v Evropské lize

1. zápas: Viktoria Plzeň – Union SG, 17. 9., 21:00

2. zápas: Ferencváros – Viktoria Plzeň, 15. 10., 21:00

3. zápas: Viktoria Plzeň – Levski Sofia, 22. 10., 21:00

4. zápas: Lillestrøm – Viktoria Plzeň, 5. 11., 18:45

5. zápas: Viktoria Plzeň – Benfica, 26. 11., 18:45

6. zápas: Bournemouth – Viktoria Plzeň, 10. 12., 21:00

7. zápas: Real Sociedad – Viktoria Plzeň, 21. 1., 18:45

8. zápas: Viktoria Plzeň – Jagiellonia, 28. 1., 21:00

Hradec Králové v předkolech Evropské ligy

1. zápas: Tromsö – Hradec Králové 0:1

2. zápas: Hradec Králové – Tromsö 3:1

3. zápas: Hradec Králové – Besiktas 0:1

4. zápas: Besiktas – Hradec Králové 1:0

Hradec Králové v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Panathinaikos – Hradec Králové 2:2

2. zápas: Hradec Králové – Panathinaikos 1:2 pp

Jablonec v předkolech Konferenční ligy

1. zápas: Varaždin – Jablonec 3:2

2. zápas: Jablonec – Varaždin 2:0

3. zápas: Jablonec – RFS 2:0

4. zápas: RFS – Jablonec 1:2

5. zápas: Rangers – Jablonec 1:0

6. zápas: Jablonec – Rangers 1:0 na penalty

Jablonec v Konferenční lize

1. zápas: Freiburg – Jablonec, 15. 10., 21:00

2. zápas: Jablonec – Brighton, 22. 10., 18:45

3. zápas: Riga FC – Jablonec, 5. 11., 21:00

4. zápas: Jablonec – Lugano, 26. 11., 18:45

5. zápas: Trabzonspor – Jablonec, 10. 12., 18:45

6. zápas: Jablonec – Iberia 1999, 17. 12., 21:00

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