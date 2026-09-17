Plzeňský revanš v Evropě: rozbije Kováč před Slavií osu? Opory mohou na lavičku
Pozitivní náladu mají do Plzně alespoň částečně vrátit evropské zápasy. Viktoria vstupuje do ligové fáze Evropské ligy ve čtvrtek proti belgickému St. Gilloise. Soupeř přijíždí se šňůrou čtyř výher po sobě i s českým stoperem Ondřejem Kričfalušim, naopak mu chybí několik zraněných hráčů. Viktoria naopak naposledy doma klopýtla s Olomoucí. Nabízí se, aby v týdnu, který končí nedělním šlágrem na Slavii, trenér Radoslav Kováč protočil sestavu.
Nový kouč Radoslav Kováč za pochodu poznává mužstvo, snaží se najít kostru, od které se odrazit k lepším a stabilním výsledkům. Plzni se ale ani po odvolání Martina Hyského vůbec nedaří – v minulém týdnu mužstvo remizovalo v Hradci (0:0) a následně prohrálo doma se Sigmou (2:3). Nálada v klubu pochopitelně není dobrá, atmosféru může spravit čtvrteční vstup do ligové fáze Evropské ligy. Jakou sestavu trenér Kováč vymyslí? Posadí klíčové hráče z osy týmu?
Od startu sezony Plzeň v brance spoléhá na Floriana Wiegeleho. Rakouský obr ale inkasuje příliš branek – v lize v osmi kolech patnáct, po dvou vychytaných nulách lovil třikrát míč ze sítě v neděli se Sigmou. „Ne že by něco pokazil, ale musí chytit něco navíc,“ zdůraznil kouč Viktorie. Je možné, že ke změně v brance dojde právě na pohárový čtvrtek – nachystáni jsou slovenská letní posila Dominik Ťapaj i odchovanec Viktor Baier – ten vyléčil operovanou achillovku a už sbíral praxi za béčko.
Ke změnám může dojít i v poli. Na ose hřiště řídí defenzivu Sampson Dweh, ani on neprožívá ideální období. Je možné, že na belgického soupeře použije Kováč slovenskou dvojici Denis Vavro, Tobiáš Pališčák. Vedle Patrika Hrošovského stabilně nastupuje Lukáš Červ, český reprezentant ale neproměnil důležitou penaltu proti Olomouci. Stane se, ale i on může dostat před nedělním výjezdem na Slavii volno a začít na lavičce.
Do středu pole se k Hrošovskému nabízí Stefan Pirgič, případně kreativnější Alexandr Sojka. Právě střed zálohy je Sojkův původní post, kde nastupoval už od mládeže nejčastěji.
Kováč potvrdil: Změny nějaké budou
Na větší prostor čeká také osmnáctiletý Jiří Panoš. Poslední týdny naplno trénuje a netrápí ho zdravotní problémy, v neděli proti Olomouci odehrál závěrečnou pasáž solidně. Může hrát na podhrotu místo Tomáše Ladry, případně na křídle nebo níž opět vedle kapitána Hrošovského.
V ofenzivě je nejúdernější (v lize třígólový) Christophe Kabongo, pohárové duely svědčí i Princi Aduovi. Poprvé za Plzeň skóroval proti Olomouci vysoký Baboucarr Faal. Na pravé straně fungovala spolupráce Adama Gabriela s Amarem Memičem, tenhle tandem Kováč rozbíjet nemusí.
„Změny nějaké budou, ale vůbec nechci říkat kdo, co a jak. Určitě dostanou šanci někteří hráči, kteří si o to říkají. Co se týká způsobu hry, také se nechte překvapit,“ dodal Kováč na tiskové konferenci den před utkáním.
Jak mužstvo nakonec postaví, se ukáže ve čtvrtek večer. Pro Plzeň jde o důležité utkání i proto, aby si na svou stranu získala fanoušky. Ti z pěti ligových zápasů sledovali čtyři nezdary, Viktoria doma od začátku sezony porazila pouze poslední Zlín. Největší zážitek měli diváci v Doosan Areně při odvetě 4. předkola Evropské ligy. Viktoria porazila doma v úchvatném večeru 5:1 po prodloužení CZ Bělehrad a postoupila i přes manko 0:3 ze Srbska.
Možná sestava Plzně: Ťapaj – Gabriel, Vavro, Pališčák, Doski – Hrošovský, Sojka – Memič, Panoš, Kabongo – Adu.