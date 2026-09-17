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ZNÁMKY Sparty: Suchomel zaválel, Mercado si dělal, co chtěl. Brunes? To nejsou jeho časy

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Guddal: góly i problém. Sparta je na hrotu zabrzděná. Brunes a Vojta mají blok. Co Suchomel? • Zdroj: iSport.cz
Radost hráčů Sparty z gólu Johna Mercada
Jonatan Brunes opět gól nedal
Adam Karabec, kapitán Sparty
Adam Karabec střílí
Martin Suchomel nastoupil v Arménii v základu
Fanoušci Sparty v Arménii
Hugo Sochůrek v utkání na půdě Araratu
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iSport.cz
Evropská liga
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Skvělý vstup do Evropské ligy! Sparťanští fotbalisté zvládli úvodní duel ligové fáze na výbornou, na hřišti Araratu-Armenia zvítězili vysoko 4:1. Hned dvakrát se prosadil urostlý norský stoper Tobias Guddal, další trefy přidali John Mercado a Patrik Vydra. Jak výkony jednotlivých sparťanů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).

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