ZNÁMKY Sparty: Suchomel zaválel, Mercado si dělal, co chtěl. Brunes? To nejsou jeho časy
Guddal: góly i problém. Sparta je na hrotu zabrzděná. Brunes a Vojta mají blok. Co Suchomel? • Zdroj: iSport.cz
Skvělý vstup do Evropské ligy! Sparťanští fotbalisté zvládli úvodní duel ligové fáze na výbornou, na hřišti Araratu-Armenia zvítězili vysoko 4:1. Hned dvakrát se prosadil urostlý norský stoper Tobias Guddal, další trefy přidali John Mercado a Patrik Vydra. Jak výkony jednotlivých sparťanů viděly deník Sport a web iSport? Projděte si hodnocení v jejich tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší).