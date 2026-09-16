Guddal: góly i problém. Sparta je na hrotu zabrzděná. Brunes a Vojta mají blok. Co Suchomel?
Guddal: góly i problém. Sparta je na hrotu zabrzděná. Brunes a Vojta mají blok. Co Suchomel? • Zdroj: iSport.cz
Přesvědčivým vítězstvím vstoupila Sparta do ligové fáze Evropské ligy, domácí Ararat-Armenia porazila 4:1. V Jerevanu uklidnil Pražany po nervózním startu dvěma góly stoper Tobias Guddal, který si nejprve naskočil na roh Adama Karabce, o chvíli později zase zamířil kousek za hranicí vápna přesně k tyči. Ve druhé půli výsledek navýšili John Mercado a Patrik Vydra.
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